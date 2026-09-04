Армия России поразила склады и автобазу с техникой, возившей боеприпасы для ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен по складу в Броварах, в Киевской области, где хранились товары двойного назначения и военное имущество ВСУ. Кроме того, был поражен склад в Николаеве, используемый как логистический центр для поставок военных грузов для ВСУ.

Также во время удара была поражена стоянка грузовиков в селе Дачное Одесской области, которую использовали для снабжения украинских военных боеприпасами, и два сухогруза, перевозившие военные грузы из западных стран и комплектующие для БПЛА.