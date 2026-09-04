ВТБ: Доля золота в инвестиционных портфелях снижается после рекордного ралли

После резкого роста котировок золота эксперты пересматривают рекомендации по доле металла в портфеле в сторону снижения. Зампред ВТБ на ВЭФ-2026 Дмитрий Брейтенбихер в интервью РБК заявил, что теперь считает оптимальной долей золота около 5%.

«Если раньше я говорил, что золото нужно держать в районе 10%, мы доходили до этой доли, то сейчас я считаю, что оптимально – 5%. И перспективы, опять же, долгосрочные. Стратегическая роль золота никуда не делась», – сказал Брейтенбихер.

По его словам, еще в январе он предупреждал о перегреве рынка золота и предлагал фиксировать цену на тех уровнях. По состоянию на 3 сентября золото стоит 4435 долларов США за унцию.

Говоря о форме вложений, Дмитрий Брейтенбихер отметил, что универсального решения нет: обезличенные металлические счета удобны большинству инвесторов, но некоторым комфортнее держать физическое золото в слитках, есть также монеты, фьючерсы, фонды и спотовые контракты. «Оптимальная форма инвестиций в золото индивидуальна», – подчеркнул он.

Долгосрочные перспективы металла участники рынка также оценивают высоко. Замминистра финансов Алексей Моисеев, рассуждая об инвестициях в золото, ссылался на исследование, согласно которому цена металла на горизонте нескольких десятилетий может вырасти до 35 тыс. долларов за унцию.