В Польше оппозиционные депутаты облаяли главу Минобороны

В ходе заседания польского Сейма оппозиционные парламентарии издали звуки, напоминающие собачий лай, когда к трибуне подошел министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передают «Известия».

Инцидент произошел на фоне напряженных дебатов перед голосованием по утверждению нового судьи Конституционного трибунала Польши. Одна из депутатов от оппозиции начала лаять в момент, когда вице-премьер занял место у трибуны.

Сама процедура голосования стала причиной ожесточенных парламентских дискуссий. Представители оппозиционных сил выступили против предложенной кандидатуры, что и вылилось в столь необычную форму выражения несогласия.

Эпизод с лаем привлек внимание участников заседания и оказался в числе наиболее обсуждаемых моментов заседания.