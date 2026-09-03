Студентам Татарстана показали сериал о рисках вовлечения в деструктивные схемы

Студентам ведущих учебных заведений Татарстана показали вертикальный сериал «Что мы делаем в сети?», созданный Молодежным советом при Республиканском агентстве «Татмедиа». Показ прошел в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Акцию организовало МВД по Татарстану. Партнерами стали Министерство по делам молодежи РТ, Республиканский центр «Форпост» и Дом дружбы народов Татарстана. Инициативу также поддержали КФУ, КГМУ, КГМА, КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина и другие образовательные учреждения республики.

После показа со студентами обсудили вопросы профилактики экстремизма и способы вовлечения молодых людей в деструктивную деятельность.

Сериал рассказывает о рисках, с которыми молодежь может столкнуться в интернете, и механизмах вербовки в противоправные онлайн-схемы. В основу сюжета положена реальная история, демонстрирующая, как вербовщики устанавливают контакт с потенциальными жертвами и постепенно вовлекают их в опасную деятельность.

Создатели выбрали формат вертикального видео с учетом особенностей потребления контента молодой аудиторией. Через историю героев авторы проекта поднимают темы ответственности, взаимного уважения и толерантности.

Проект Молодежного совета «Татмедиа» подготовлен при координации аппарата Антитеррористической комиссии в Татарстане.