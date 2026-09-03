Молодые аграрии из РТ выиграли 30 млн на благоустройство сельских территорий

Команда Татарстана стала победителем Всероссийского молодёжного проекта «Я - в Агро». Призом стали 30 млн рублей, на которые будет реализовано шесть проектов по благоустройству сельских территорий в республике. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Исполнительный директор РОО «Аграрное молодежное объединение РТ», руководитель проекта «Я – в Агро» в Татарстане Александра Грахова.

«Делегация Татарстана состояла из 11 активистов аграрного молодёжного объединения. Приз за первое место составил 30 млн рублей, на которые будут реализованы шесть проектов по благоустройству сельских территорий. Это могут быть инициативы по строительству спортивных площадок, общественных пространств, обновление сетей водоснабжения и многое другое. Пока ещё не определены конкретные проекты, которые получат поддержку», – пояснила она.

Финал проекта «Я – в Агро» прошел в Тульской области с 17 по 22 августа. В нем поучаствовали более 700 молодых аграриев из 44 регионов страны.

Финал состоял из шести этапов: презентации достижений агропромышленного комплекса своего региона, интеллектуальный квиз, а также четыре спортивных состязания: агрогонка, аквагонка, верёвочный курс и лазертаг. В общем зачёте Татарстан занял первое место, второе – за Марий Эл, а третье разделили Тульская и Волгоградская области.