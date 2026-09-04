Народный фронт передал партию помощи бойцам на 13 млн рублей

Народный фронт совместно с компанией «Напитки Вместе» передал военнослужащим из Татарстана, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, очередную партию помощи в рамках проекта «Всё для Победы!». Торжественная церемония передачи прошла на площадке перед Центральным стадионом Казани.

«Народному фронту РТ сегодня очень волнительно и приятно получать такую существенную помощь от наших партнеров – компании „Напитки Вместе“. Нашим бойцам это вдвойне приятно, потому что мы смогли так оперативно обработать их заявки и дать им всё то, что им так необходимо сегодня на боевом посту. Спасибо огромное всем неравнодушным, всем волонтерам, всем тем, кто поддерживает наш региональный сбор „Всё для Победы!“. Победа будет за нами», – заявила руководитель регионального отделения Народного фронта в Татарстане Айгуль Сабирова,

Представители боевых соединений получат оборудование, закупленное по их собственным заявкам: от квадроциклов и мотоциклов до квадрокоптеров и 3D-принтеров. В составе нынешней партии помощи вошли: квадрокоптеры, квадроциклы и кроссовые мотоциклы, дизельные генераторы, радиостанции, планшеты, тепловизоры, бензопилы, прицепы и другие необходимые материалы и инструменты. Общая стоимость передаваемого груза составляет около 13 млн рублей.

«Вот всё, что вы здесь видите, – это всё самое необходимое: квадроциклы, мотоциклы, инструменты. Я свою бытность вспоминаю, у нас шла охота вот на такие наборы ключей. Не везде их можно было купить, не везде их можно было достать», – отметил в сою очередь Герой России, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Расим Баксиков. Он также поблагодарил неравнодушных представителей бизнеса за то, что они точечно и полно реагируют на нужды бойцов в зоне спецоперации. «Поэтому большое вам спасибо. И большое спасибо, что не стесняетесь заявлять о том, что вы действительно помогаете», – заключил Баксиков.

Народный фронт с 2022 года помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов под девизом «Всё для Победы!». Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования, организует закупки техники и логистику, предоставляет складские помещения и оказывает информационную поддержку, обеспечивает финансовый контроль.