В Казани официально открылся кинофестиваль «Алтын минбар»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В столице Татарстана, в театре имени Галиасгара Камала, состоялась церемония открытия кинофестиваля «Алтын минбар».

«За прошедшие годы „Алтын минбар“ прошел большой путь от фестиваля, представлявшего кинематограф мусульманского мира, до международной площадки, где через искусство формируется сама культура. Мы видим, что отечественный кинематограф становится все более разнообразным, растет число картин, созданных российскими режиссерами, в том числе из Республики Татарстан», – поприветствовал гостей президент фестиваля, председатель Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Вслед за президентом фестиваля выступила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. В своей речи она отметила людей, которые стояли у истоков кинофорума: первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, экс-министр культуры РТ Зиля Валеева и председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин. В 2005 году, когда в Казани прошел первый кинофестиваль, столица республики праздновала свое тысячелетие.

Министр культуры Татарстана также зачитала приветствие от министра культуры России Ольги Любимовой. «Казань – важная точка для притяжения мусульман со всего света», – отметила Любимова в своем приветствии.

Музыкальную программу открыла заслуженная артистка РТ Татьяна Ефремова.

В этом году в основную конкурсную программу форума вошли 54 картины, еще 92 фильма покажут во внеконкурсных программах.

Фильм открытия «Учитель» будет показан на основных киноплощадках «Алтын минбара» – в кинотеатре «Мир» и КРК «Корстон», а также в театре Камала после церемонии открытия.