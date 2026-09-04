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Общество 4 сентября 2026 17:14

Рустам Минниханов: Мы гордимся, что наши разработки помогают спасать жизни

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Сегодня на пленарном заседании XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» в «Казань Экспо» рассказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что значительная часть техники, которая используется экстренными службами нашей страны, производится в Татарстане.

Раис Республики Татарстан подчеркнул, что проведение в Казани мероприятия подобного уровня свидетельствует о признания опыта республики в организации международных форумов и является достойной оценкой достижений Татарстана.

«Сегодня Татарстан один из ведущих промышленных центров Российской Федерации, территория опережающее технологическое развитие. У нас активно внедряются цифровые решения в сфере безопасности. Значительная часть техники, которая используется экстренными службами нашей страны, производится в Татарстане и высоко ценится за рубежом. Мы гордимся тем, что наши разработки помогают спасать жизни и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций. Это результат слаженной работы науки, производства и профильных ведомств», – заявил он.

#Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан #МЧС России
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