Топилин и Жаворонков вручили награды передовикам труда в Казани

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Татарстане в рамках Года воинской и трудовой доблести проходят Фестивали труда и доблести, организованные местными отделениями «Единой России». Мероприятия посвящены жителям республики, которые внесли вклад в развитие своих районов, Татарстана и страны, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ.

Сегодня фестивали проходят в Мамадышском и Менделеевском районах Татарстана, а также в Кировском районе Казани.

В столице республики площадкой фестиваля стал Сад Рыбака. Здесь собрались ветераны специальной военной операции и члены их семей, ветераны труда, представители трудовых коллективов, трудовых и семейных династий, общественных организаций, благотворители и волонтеры. Во время мероприятия чествуют лауреатов Электронной доски почета Татарстана.

Электронная доска почета Республики Татарстан была учреждена указом Раиса РТ для общественного признания заслуг жителей, добившихся выдающихся результатов в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и других сферах, связанных с экономическим, социальным и культурным развитием республики.

Своих сотрудников для размещения на платформе представили почти 4,8 тыс. организаций и предприятий различных отраслей. Всего на Электронную доску почета выдвинули более 15 тыс. человек.

В Казани свидетельства о занесении на Электронную доску почета передовикам труда вручили депутат Госдумы Максим Топилин и член политсовета Казанского местного отделения «Единой России», глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Топилин отметил, что фестиваль дает возможность публично отметить достижения представителей разных профессий – учителей, врачей, сотрудников предприятий и оборонной промышленности. По его словам, Электронная доска почета позволяет сделать информацию о героях труда доступной для всех.

Депутат Госдумы также обратил внимание, что вопросы совершенствования трудового законодательства и сохранения трудовых гарантий включены в народную программу «Единой России».

По словам Топилина, партия уделяет особое внимание людям труда, развитию новых технологий, российской промышленности и профессиональных компетенций.

Среди приоритетных направлений он назвал защиту трудовых прав, совершенствование законодательства, сохранение гарантий и достойного уровня заработной платы, привлечение кадров в сельскую местность, закрепление молодых специалистов на предприятиях, а также развитие среднего профессионального и высшего образования.

Конечной целью этой работы депутат назвал повышение благосостояния граждан.

Владимир Жаворонков в свою очередь отметил, что представление о человеке труда в последние годы стало шире. По его словам, к этой категории относятся не только рабочие и инженеры, но также врачи, педагоги и представители других профессий, которые посвящают себя служению людям, создают новые продукты, обучают других и стремятся сделать жизнь общества лучше.

Среди лауреатов, которых отметили на фестивале, – участники специальной военной операции Глеб Касьянов и Илья Сомов. Свидетельство также получила Гузалия Залялова, которая более 15 лет занимается музейным делом и возглавляет музей боевой и трудовой славы «Заречье».

В число награжденных вошла врач-терапевт клинической больницы №2 Галина Шигапова, чей трудовой стаж составляет 32 года. Свидетельства получили начальник отдела Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимир Дмитриев, заведующая отделением, врач-педиатр детской поликлиники №4 Светлана Строгалова, главный специалист Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Ирина Стюфеева, учитель родного языка и литературы школы №32 Сания Тимуршина, звукооператор Дворца культуры железнодорожников Владимир Фадеев, директор Детской музыкальной школы №18 Ильзия Фатхуллина, начальник отдела Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Елена Шахмина и воспитатель билингвального детского сада №2 Аида Якупова.

Ильзия Фатхуллина, возглавляющая Детскую музыкальную школу №18 имени Мансура Музаффарова, посвятила педагогической деятельности более 15 лет, а музыке – более 20 лет. Она отметила, что музыкальная школа стала важной частью ее жизни, а ее коллектив объединяет педагогов, детей и родителей. Включение в Электронную доску почета Татарстана Фатхуллина назвала большой честью и общей заслугой всего коллектива школы.

В Кировском и Московском районах Казани расположены одни из крупнейших химических производств страны. Среди них – «Казаньоргсинтез», на который приходится 40% производимого в России полиэтилена, и Казанский пороховой завод, обеспечивающий потребности Вооруженных сил РФ. Объемы производства на территории районов растут, появляются новые направления и создаются рабочие места.

За последние годы изменилась и инфраструктура Кировского и Московского районов. В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» и республиканской программы «Наш двор» благоустраиваются дворовые территории, ремонтируются дороги. Кроме того, построены 64 многоквартирных дома.

Жаворонков сообщил, что за пять лет Кировский и Московский районы значительно изменились. За это время здесь высадили 61 тыс. деревьев, отремонтировали около 65 км дорог, а 395 дворов благоустроили по программе «Наш двор». По его словам, обновление дворов позволило вернуть в них жителей и создать пространства для отдыха детей.

Глава администрации также обратил внимание на появление новых инфраструктурных объектов. В частности, после масштабного обновления открылся Сад Рыбака, а расположенный неподалеку центр «Вертолет» возобновил работу после капитального ремонта. Дети могут бесплатно посещать в нем различные секции.

Кроме того, в Кировском и Московском районах открыли восемь новых детских садов и построили три школы. Капитальный ремонт провели в семи детских садах и семи школах.

При поддержке республики в жилом комплексе «Салават Купере» появилась новая многопрофильная поликлиника. Капитальный ремонт также прошел в трех крупных медицинских учреждениях Казани – клинических больницах №2 и №16, а также Госпитале для ветеранов войн.

Для гостей Фестиваля труда и доблести в Саду Рыбака организовали спортивные и творческие мероприятия. Республиканская спортивная школа олимпийского резерва провела мастер-класс по фехтованию, представители клуба «СМЭШЭРС» учили посетителей играть в бадминтон, а спортсмены Академии тенниса Шамиля Тарпищева провели совместную зарядку.

На площадках прикладного творчества участники фестиваля могли сделать аппликации, посетить мастер-класс по росписи по дереву, нарисовать картину и принять участие в других творческих занятиях.