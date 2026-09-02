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Общество 2 сентября 2026 16:16

В Казани 95-летний юбилей отметила труженица тыла Рахима Зиатдинова

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Труженица тыла Рахима Зиатдинова из Казани в сентябре отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Рахима Салахиевна родилась в деревне Мамадыш-Акилово Зеленодольского района, работала в колхозе. В 1951 году переехала в Казань, вышла замуж, работала на фабрике №5. В 1961 году устроилась на швейную фабрику №1, где в общей сложности трудилась 25 лет», – рассказали в пресс-службе.

По решению Президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. В Татарстане этот год Раисом РТ Рустамом Миннихановым объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

#Год воинской и трудовой доблести
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