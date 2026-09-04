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Общество 4 сентября 2026 13:22

Куренков поблагодарил Раиса Татарстана за особый подход к вопросам безопасности

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Куренков поблагодарил Раиса Татарстана за особый подход к вопросам безопасности
Глава МЧС Александр Куренков
Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за особое отношение к вопросам безопасности. Слова благодарности он высказал сегодня на пленарном заседании XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» в «Казань Экспо».

«Первой региональной площадкой проведения салона "Комплексная безопасность" стала Республика Татарстан. Этот выбор далеко не случайный. Именно Казань является инновационным научно-техническим центром страны», – заявил министр.

Он поблагодарил Раиса Татарстана за высокий уровень организации форума.

«Благодаря вашей активно позиции и особому отношению к вопросам безопасности, удалось не только провести организацию на высшем уровне, но и открыть полигон, где будут обучаться спасатели и пожарные со всей страны», – добавил Александр Куренков.

#глава мчс рф #Рустам Минниханов #казань экспо
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