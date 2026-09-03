В Казани ветерана двух войн Петра Чирвона поздравили со 100-летним юбилеем

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ» ​

В Казани со столетним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной и Советско-японской войн, почетного гражданина города Петра Чирвона.

Поздравить юбиляра лично приехали министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Петру Анисимовичу передали поздравления с вековым юбилеем от Президента Российской Федерации Владимира Путина, Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина, а также от администрации Кировского и Московского районов города.

Кроме того, ветерану вручили продуктовый набор, который по инициативе Раиса Татарстана получают ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Петру Анисимовичу Чирвону исполнилось 100 лет, и он прошел удивительный путь. Совсем молодым был призван на фронт и служил под Ленинградом в сложные военные годы. Он был начальником прожекторной станции и освещал небо Ленинграда во время атак вражеских самолетов», – рассказала Эльмира Зарипова.

Петр Чирвон родился 3 сентября 1926 года. В 18 лет его призвали в армию. Он служил на Ленинградском фронте в зенитно-артиллерийской бригаде, где был начальником прожекторной станции. После службы под Ленинградом Петра Чирвона направили на Дальний Восток, где он стал участником войны с Японией.

В дальнейшем его судьба оказалась тесно связана с Казанью. Здесь Петр Анисимович продолжил военную службу и занимался подготовкой специалистов. Значительную часть своей трудовой биографии он посвятил Школе младших авиаспециалистов, где проработал до 1985 года.

«После возвращения он служил и был педагогом, более 35 лет занимался подготовкой специалистов, подготовил сотни специалистов для аэродромов Советского Союза. Сегодня мы видим, какой у него заряд бодрости и отличного настроения. Он является активным участником парадов Победы, почетным гражданином Казани, по мере возможности встречается со школьниками. Здесь, во дворе, ему устраивают концерты в честь Дня Победы: молодые люди приезжают, исполняют песни его молодости», – отметила министр.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков также обратил внимание на активность юбиляра. Несмотря на возраст, Петр Анисимович самостоятельно выходит из дома, ходит в магазин и на Московский рынок, а до недавнего времени ездил на дачу на общественном транспорте с пересадками.

Сам юбиляр признается: поверить в то, что ему уже исполнилось 100 лет, непросто.

«Я дома не сижу. Утром – прогулка, обычно иду или в магазин, или на Московский рынок. Немного слух и зрение уже подводят, чувствую старость, но не верю, что прожил уже столько лет», – поделился Петр Анисимович.

Одним из секретов своего долголетия ветеран считает здоровый образ жизни и умеренность. Еще во время войны Петр Чирвон не курил и, по его словам, старался во всем знать меру.

Особое место среди своих наград ветеран отводит медали «За победу над Германией». Петр Анисимович хорошо помнит и фронтовые годы. Начальником прожекторной станции он командовал расчетом из шести человек. Военнослужащие получали информацию о приближающихся самолетах противника, обнаруживали их в ночном небе и освещали прожекторами.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Петр Чирвон и сегодня участвует в памятных мероприятиях и парадах Победы, встречается со школьниками и рассказывает им о пережитом. Обращаясь к молодому поколению, ветеран пожелал сохранять традиции старших, честно трудиться и любить Родину.

«Молодежь должна принимать наши традиции, трудиться честно, быть смелыми, отважными, Родину любить. Я прошел два фронта. Мы защищали свою Родину, своих родных, свою семью. Всем желаю хорошего здоровья и не забывать о нас», – сказал Петр Анисимович.

Как отметила Эльмира Зарипова, в Татарстане особое внимание уделяется поддержке ветеранов и представителей поколения военных лет. В республике проживают более 4 тыс. тружеников тыла, помощь также получают участники Великой Отечественной войны и вдовы ветеранов. Для них предусмотрены меры социальной и медицинской поддержки, в том числе надомное обслуживание и система долговременного ухода.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Для нас это прежде всего память. Память о событиях Великой Отечественной войны, о наших ветеранах – это наши традиции, наши ценности и смыслы, которые, безусловно, должны быть сохранены и переданы подрастающему поколению», – подчеркнула Эльмира Зарипова.