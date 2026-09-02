В Верхнеуслонском районе 11 жителей получили свидетельства с Доски почета РТ

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района.

В Верхнеуслонском районе состоялся Фестиваль труда и доблести. Праздничное мероприятие прошло на площади у спортивного комплекса «Чемпион» и объединило жителей и гостей муниципалитета. В нем приняли участие глава района Евгений Варакин, депутат Государственной Думы Максим Топилин и депутат Государственного Совета Татарстана Айдар Тагиров.

Центральным событием стала церемония общественного признания профессиональных достижений. Свидетельства о занесении имен на Электронную доску почета Республики Татарстан получили 11 жителей района. Всего в почетный реестр вошли 67 представителей Верхнеуслонского района.

«Год трудовой доблести меняет оптику – героем нашего времени снова становится тот, кто делает, а не говорит. Врач, учитель, комбайнер или доярка – вот создатели реальной ценности, чей честный труд сегодня формирует облик нашего района», – отметил Евгений Варакин.

По его словам, результаты работы жителей муниципалитета отражаются в конкретных изменениях. Подводя итоги пятилетки развития района, глава сообщил, что за этот период объем привлеченных инвестиций превысил 3 млрд рублей.

За пять лет в районе построили и отремонтировали 115 км дорог, возвели пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов и обновили Центральную районную больницу. Также приведены в нормативное состояние районный Дом культуры, клубы в поселке Октябрьский и селе Коргуза.

В сфере образования отремонтировали пять школ и девять пищеблоков, открыли шесть специализированных кабинетов в рамках программы «Точка роста». По программе «Наш двор» благоустроили 26 придомовых территорий и создали шесть новых семейных зон отдыха. В районе продолжилась газификация, модернизировались системы отопления социальных объектов.

За отчетный период построено семь многоквартирных домов, еще в семи провели капитальный ремонт.

Отдельно Варакин отметил результаты программы самообложения. При поддержке руководства Татарстана за пять лет в районе удалось аккумулировать почти 90 млн рублей. Эти средства направили на благоустройство кладбищ, строительство сельских дорог, установку памятников героям-землякам, создание детских площадок и ремонт систем водоснабжения.

Еще одним важным направлением глава района назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей.

«Из района уже отправлено 43 гуманитарных конвоя, общая сумма помощи на данный момент составляет порядка 200 миллионов рублей. Средства направлены на обеспечение наших земляков всем необходимым, а также на закупку спецсредств и восстановление городов Лисичанск и Рубежное», – сказал Варакин.

Семьям военнослужащих помогают с обеспечением дровами, сеном и зерном, ремонтом жилья и решением вопросов ЖКХ. Дети участников СВО освобождены от платы за детский сад и школьное питание.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился депутат Госдумы Максим Топилин. Он отметил значение Электронной доски почета Татарстана как проекта, посвященного людям, которые своим трудом и активностью вносят вклад в развитие региона.

«Это первый проект в стране. Электронная доска почета РТ – о наших передовиках, героях, активных гражданах и трудовых коллективах. Это люди, которые вносят свой вклад, готовы трудиться, чтобы было движение вперед», – подчеркнул парламентарий.

С ответным словом выступили и сами участники Доски почета. Учитель химии и биологии Верхнеуслонской школы Наталья Синицина поблагодарила земляков за высокую оценку педагогического труда. Тренер-преподаватель Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе Светлана Демина выразила признательность руководству республики за создание условий для подготовки спортсменов.

Фестиваль завершился концертной программой. Перед гостями выступили творческие коллективы районного Дома культуры.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.