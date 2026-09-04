В Казани стартовала Спартакиада народов России по гребле на байдарках и каноэ

В столице Татарстана в Центре гребных видов спорта прошел первый соревновательный день Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта «Спартакиада народов России» по гребле на байдарках и каноэ. Турнир собрал около 190 сильнейших спортсменов из 21 региона страны .

2 сентября состоялись заплывы на дистанциях 1000, 500 и 200 метров. Одним из ярких событий дня стала мужская гонка на каноэ-одиночке на 1000 метров. Победу в ней одержал Захар Петров из Рязанской области, показав результат 3 минуты 53,968 секунды . Серебро завоевал Илья Петрухин из Тверской области, а бронза досталась Даниилу Положенцеву из Волгоградской области .

В гонке среди мужчин на байдарке-одиночке на 1000м первенство занял Иван Некрасов из Краснодарского края, серебро досталось его земляку Авдееву Дмитрию, бронза – Максиму Слесивцеву из Ростовской области

Среди женщин на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке первенствовала Юлия Бабашинская из Тверской области. Второе место у Анастасии Долговой из Москвы, третье – у Елены Миронченко из Краснодарского края. В каноэ-двойке на 500 метров золото взяли сёстры Мария и Елизавета Сомовы из Приморского края. Второе место у Анны Ковалёвой и Марины Гуреевой из Санкт-Петербурга, третье – у Анастасии Романюк и Евгении Кораблёвой из Санкт-Петербурга.

Церемония награждения победителей и призёров прошла с участием Президента Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Олега Коробченко.

Своими впечатлениями от победы поделился Иван Некрасов «Когда я пришёл на греблю, у меня начало получаться, и я остался в этом спорте. Самое сложное в тренировках и соревнованиях – борьба с самим собой. Преодолеть себя, выйти на тренировку. Эмоции от выступления – фантастические, я сам от себя такого не ожидал. Следующий этап – Кубок доброй воли, дальше – более высокие победы», – отметил Коробченко.

Победительницы в каноэ-двойке, сестры Мария и Елизавета Сомовы, занимаются греблей семь лет.

«Спортсменам важна выносливость, скоростные качества, сила, выдержка, умение побороть мандраж перед стартом. Если ты сильно погружаешься в ненужные мысли, можешь сам себя плохо настроить и плохо выступить», – сказали Сомовы.

Президента Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Олег Коробченко отметил, что Спартакиада народов России проводится второй раз и восстанавливает традиции соревнований, существовавших в Советском Союзе.

«Очень важно, что несколько направлений спартакиады проходят у нас в Татарстане. Сегодня в республике проходит этап именно по гребле на байдарках и каноэ. Приехало около 200 спортсменов. Отрадно, что многие чемпионы, буквально позавчера завершившие чемпионат мира в Польше, сегодня показали себя здесь. Это один из этапов подготовки спортсменов для входа в состав сборной России», – сказал Коробченко.

Он также рассказал о планах развития гребли в республике. В связи с реконструкцией гребного канала в Крылатском (Москва) часть всероссийских соревнований в следующем году может быть перенесена в Казань. В Татарстане разрабатывается стратегия создания школ гребли в четырех городах: Казани, Набережных Челнах, Заинске и Нижнекамске.

«Нужно показывать этот вид спорта детям и молодежи. Федерация гребли сегодня представила большое количество спортсменов, показала класс и красоту этого вида спорта. Приглашаем всех записываться в школу спортивного резерва», – добавил он.

Завершая пресс-конференцию, глава Федерации пошутил, что на будущий год планирует лично принять участие в гонках на лодках-драконах. «Когда в лодку садится 10 гребцов и один рулевой, и если один гребёт не туда, лодка перевернется. Это мощный тимбилдинг, и я обещаю, что на будущий год сам сяду в лодку», – заявил Коробченко.

Соревнования в Казани продолжатся до 4 сентября.

Карина Лутфуллина