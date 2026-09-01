Ринат Садыков в День знаний встретился со старшеклассниками в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий восстановление Лисичанска и Рубежного, в День знаний посетил лисичанскую школу №27, восстановленную при поддержке Татарстана. Он поздравил школьников с началом нового учебного года и обсудил дальнейшую работу образовательного учреждения с педагогическим коллективом и учениками 10-х и 11-х классов. С директором школы также обсуждались вопросы поддержки педагогов.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Сегодня мы посетили школу в Лисичанске, восстановленную Республикой Татарстан, встретились со старшеклассниками и педагогическим коллективом. Наша задача как региона-шефа – создать условия, при которых дети смогут получать достойное, качественное образование. Эта работа включает не только ремонт школ, но и их методическое сопровождение, материальное оснащение», – подчеркнул Садыков.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Он напомнил, что Татарстан также организует для школьников отдых и оздоровление в лагерях, проводит тематические встречи и поддерживает инициативы учащихся.

Старшеклассники рассказали о своих планах после окончания школы, задали вопросы о дальнейшем образовании и выборе профессии и обсудили темы, которые их сегодня особенно волнуют.