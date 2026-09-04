Маджид Маджиди: Для меня «Алтын минбар» значим из-за связи с исламом

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Председатель жюри казанского кинофестиваля «Алтын минбар», режиссер фильма о пророке Мухаммеде Маджид Маджиди заявил на пресс-конференции в КРК «Корстон», что для него значение события обусловлено его связью с исламом.

«Несмотря на то, что это мероприятие связано с искусством и творчеством, для меня оно имеет большое значение потому, что связано с исламом», – передали переводчики слова Маджиди.

В этом году фестиваль отличается обширной географией – на него было подано 1030 заявок из 66 стран. В то же время кинофорум сохраняет уклон в сторону Азии. Страны-дебютанты нынешнего сезона – Бруней и Того.

«Кинопроцесс – очень сложный. Нельзя сказать, что что-то становится лучше, что-то становится хуже. Я бы сказала, что появляются новые точки роста и новые точки притяжения кинематографа. В первую очередь, безусловно, это именно азиатский кинематограф, не европейский или американский», – сказала журналистам программный директор фестиваля Нина Кочеляева.

Концепция основного конкурса в этом году выстроена вокруг понятия «Душа». Хедлайнером этой концепции Кочеляева назвала татарскую картину «Мон» Софьи Чигировой.

«Все фильмы, которые представлены в основном международном конкурсе полнометражных игровых фильмов, так или иначе показывают движение души в разных обстоятельствах, военных или мирных. Это первая любовь и горькие утраты, приобретения и память – все движения человеческой души», – подчеркнула Кочеляева.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Фильмом открытия фестиваля станет картина «Учитель» Рамиля Тухватуллина и Илхома Мухаммадиброхимова. Такой выбор связан с обретенным Казанью статусом столицы исламской культуры этого года.

«Фигура Марджани в этом смысле является наиболее ключевой для Татарстана и других стран. Этот фильм создан в копродукции республик Татарстан и Узбекистан. Как мне кажется, лучшего кандидата на открытие фестиваля не найти», – отметила Кочеляева.

В пресс-конференции также приняли участие члены жюри Любовь Балагова-Кандур, Антон Шварц, Андре Рафаэль Иванов, Ханна Вард, Фахад аль-Маймани, Иван Хадир и другие.

По словам Любови Балаговой-Кандур, свой голос она будет отдавать фильмам, в которых раскрывается тема национальной культуры.

«Для нас всегда было определяющим создание моста, культурного обмена. И только кино – самая громадная медийная сила, разговорить можно только языком кино. Все морально-нравственные, этнокультурные коды заложены в национальных фильмах», – выразила уверенность Балагова-Кандур.

Сегодня в театре имени Галиасгара Камала состоится церемония открытия кинофестиваля. Фильм открытия «Учитель» будет показан как на основных киноплощадках «Алтын минбара» – в кинотеатре «Мир» и КРК «Корстон», так и в театре Камала после церемонии открытия.