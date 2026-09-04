«Свияжская уха», «ДәртФест» и «Алтын Дага»: афиша на 5 и 6 сентября

Первые выходные сентября в Татарстане будут насыщенными: в Свияжске сварят уху, в Билярске пройдут конные соревнования, а в Казанском Кремле – фестивали исламской культуры и традиционного костюма. В Набережных Челнах и Нижнекамске гостей ждут концерты, этнофестивали и спортивные события, а в районах республики – семейные праздники.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

5 сентября

«Свияжская уха»

5 сентября в Свияжске пройдет гастрономический фестиваль «Свияжская уха» с бесплатными концертами, играми, спектаклем и конкурсом на лучшую уху. Жюри выберет трех лучших поваров, которые получат уникальные кубки и ценные призы. Также определят победителя в номинации «Самая красивая подача». Его выберут зрители.

«Свияжская уха» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Успенская площадь

11:45–12:00 – торжественное костюмированное шествие от Успенской площади до праздничной площадки комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музей истории Свияжска

12:00–16:00 – игровая программа во внутреннем дворе музея. Уличные игры для детей и взрослых, старинные развлечения и знакомые с детства забавы.

Центр детского досуга «Сказка»

12:00–16:00 – игровая программа «Рыбное место» (6+): подвижные игры для детей – «Поймай рыбку и назови ее», «Самый быстрый рыбак», «Рыбаки и рыбки» и другие.

12:00–16:00 – аквагрим «Морские фигуры» (0+). Дети и взрослые смогут примерить образы рыбок, русалок, пиратов и других морских персонажей.

Комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок»

12:00–13:00 – открытие фестиваля, представление команд и членов жюри, знакомство с участниками конкурса по приготовлению ухи «Свияжская уха-2026».

13:00–13:30 – экспертная оценка приготовленной командами ухи.

14:00–14:30 – подведение итогов конкурса и награждение победителей.

12:00–16:00 – кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров РТ.

13:00 и 15:00 – шоу летающих ножей.

12:00–16:00 – музыкальная и интерактивная программа с участием фольклорных коллективов «Красная горка», «Царев город», «Матрешки» и вокального ансамбля «Лира».

Музейный сад «Сад размышлений»

15:00 – спектакль «Каша из топора» (3+). Скомороший театр Алексея Грачева из Нижнего Новгорода представит народную сказку в формате ярмарочного представления с песнями, шутками, играми со зрителями и народной музыкой.

Помимо соревнований на площадке развернутся ярмарка ремесленников и сувениров, будут работать зоны для детей и организованы фотосессии с лошадьми Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конно-спортивные соревнования «Алтын Дага» в Билярске

В селе Билярск Алексеевского района состоятся конно-спортивные соревнования «Алтын Дага» («Золотая подкова»). Начало – в 11:00 на Билярском ипподроме.

Гостей ждет праздник скорости, мастерства и национальных традиций. В программе – скачки, джигитовка, преодоление препятствий и показательные выступления по выездке.

Помимо соревнований, на площадке развернутся ярмарка ремесленников и сувениров, будут работать зоны для детей и организованы фотосессии с лошадьми. Гости смогут попробовать блюда национальной кухни, приготовленные по старинным рецептам.

«Алтын Дага» – это не просто соревнования, а часть культурно-рекреационного проекта, который включает парк на территории Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника. Проект получил признание – в частности, стал победителем архитектурной премии АРХИWOOD в номинации «Общественное сооружение».

«Сөлгефест»: этнофестиваль в Нижнекамске Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сөлгефест»: этнофестиваль в Нижнекамске

В Нижнекамске состоится этнофестиваль «Сөлгефест» («Вышивай, любя»). Праздник начнется в 11:00 в парке «Семья».

Для гостей будут организованы выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным ремеслам и танцам, ярмарка изделий местных мастеров, а также конкурсы и игры для всей семьи.

Главным событием станет представление вышитого полотна длиной более 18 метров. Его создали сотрудники библиотечной системы Нижнекамского района.

Будет работать площадка «Оберег солдата». Здесь пройдет акция по вышиванию платков для участников специальной военной операции.

На фестивале можно будет попробовать блюда национальной кухни и приобрести сувениры ручной работы. «Сөлгефест» познакомит гостей с традициями и народным творчеством народов России.

Чемпионат Татарстана по эндуро в Балтасях

В Балтасях состоится пятый этап чемпионата Республики Татарстан по эндуро. Соревнования стартуют в 10:00 в парке отдыха «Сабантуй».

Участников ждут сложные трассы по пересеченной местности, лесным массивам и участкам с искусственными препятствиями. Спортсмены будут соревноваться в разных классах – от новичков до профессионалов.

Турнир направлен на популяризацию мотоспорта, развитие навыков экстремального вождения и выявление сильнейших райдеров республики. За заездами будут следить судьи, а соревнования пройдут с соблюдением требований безопасности.

Для зрителей это возможность увидеть зрелищные заезды и поддержать участников в борьбе за очки чемпионата.

Мастер-класс по рисованию пейзажей в Казани

В 14:30 в сквере Казанской филармонии пройдет бесплатный мастер-класс «Рисуй как художник» от Детской школы искусств №5.

Участникам предложат создать собственный городской пейзаж под открытым небом. Преподаватель расскажет об основах композиции и поможет передать в рисунке атмосферу Казани.

На мастер-классе можно будет попробовать разные техники – акварель, пастель и гуашь. Участие подойдет как начинающим, так и тем, кто уже имеет опыт в рисовании. Все необходимые материалы предоставят бесплатно.

Участниками творческой встречи станут юные художники Детской школы искусств №9, присоединиться к ним смогут все желающие Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пленэр у Комсомольского озера в Казани

В 15:00 на берегу озера «Комсомольское» в казанском поселке Дербышки пройдет пленэр. Участниками творческой встречи станут юные художники Детской школы искусств №9, присоединиться к ним смогут все желающие.

Участники создадут картины по мотивам окружающей природы. Преподаватели школы помогут начинающим художникам и поделятся профессиональными советами.

Организаторы предлагают взять с собой кисти, краски, карандаши или акварель и провести выходной на природе за творческим занятием.

Закрытие фотовыставки «Чаллы Мирас» в Челнах

В 15:00 в парке Победы Набережных Челнов состоится закрытие фотовыставки «Чаллы Мирас. Наследие Челнов», прошедшей в рамках специального проекта «Курше. Мирас».

Автором выставки стал фотохудожник Дмитрий Колесников. Его проект вошел в число 17 победителей «Курше. Мирас» и получил грантовую поддержку. Экспозиция знакомит жителей и гостей города с историей и культурным наследием Набережных Челнов через фотографии.

В программе закрытия – итоговый показ фоторабот, творческая встреча с Дмитрием Колесниковым и подведение итогов проекта.

«Курше. Мирас» – новое направление фестиваля «Курше», запущенное в 2026 году. Оно объединяет инициативы, направленные на создание долгосрочного культурного наследия городов и районов Татарстана. На конкурс поступило 280 заявок, поддержку получили 17 проектов, которые проходят в 11 муниципалитетах республики.

Хор студотрядов с концертом в Казани

В 16:00 в детском парке «Елмай» в Казани пройдет концертная программа «Соседские напевы» с участием хора студенческих отрядов Республики Татарстан. Концерт пройдет бесплатно для горожан.

В программе прозвучат известные песни, перешедшие в общественное достояние, среди которых «Катюша», «Смуглянка», татарские народные песни «Туган тел» и «Әпипә», а также авторские композиции участников хора.

Скриншот с сайта leto.tatar

«Соседские напевы» – серия из пяти концертов в общественных пространствах Татарстана. Каждая программа рассчитана на 60–90 минут и включает не только выступление хора, но и короткие рассказы ведущего об истории песен.

Зрителей также пригласят присоединиться к исполнению знакомых композиций. Завершить концерт можно будет на открытом микрофоне – любой желающий сможет исполнить любимую песню вместе с другими участниками.

Велоквест с ребусами и призами в Нижнекамске

В 16:00 в парке «Семья» в Нижнекамске состоится велосипедный квест с разгадыванием ребусов.

Участникам предстоит на велосипеде перемещаться по общественным пространствам города и последовательно искать заданные локации. Чтобы понять, куда направляться дальше, командам сначала нужно разгадать ребус, в котором зашифровано место следующего этапа.

Победит команда, которая быстрее остальных справится со всеми заданиями и первой доберется до финиша. Участников, показавших лучшие результаты, ждут призы.

В Челнах прозвучат «Звуки родного города»

В 16:00 на площади Азатлык в Набережных Челнах состоится концертная программа «Звуки родного города».

Для горожан выступит образцовый духовой оркестр Детской музыкальной школы №3. Юные музыканты исполнят лучшие произведения из своего репертуара, а концерт станет возможностью услышать знакомые мелодии в исполнении юных артистов.

В программе также предусмотрены танцевальные номера. Организаторы приглашают на концерт семьи с детьми и всех любителей живой музыки.

Новый облик Бавлов – на презентации брендинга

В 16:00 на Центральной площади Бавлов представят новый брендинг Бавлинского района и туристический портал.

Гости узнают, что означают символы и цвета нового логотипа, увидят будущий онлайн-гид по достопримечательностям и событиям района, а также смогут выиграть сувениры с новой символикой.

Скриншот с сайта leto.tatar

Семейный фестиваль в Бугульме

В 17:00 на улице Советской, 131 в Бугульме состоится семейный фестиваль «В кругу семьи».

Для гостей подготовят три тематические зоны. В спортивной можно будет провести время активно всей семьей, в творческой мастерской – сделать поделки своими руками, а на образовательной площадке – узнать больше о традициях воспитания детей у разных народов мира.

Также в программе – концерт с участием народных коллективов и артистов, развлечения для детей и взрослых и ярмарка изделий местных мастеров, где можно будет приобрести сувениры ручной работы.

6 сентября

Фестиваль исламской культуры «ДәртФест» – в Казанском Кремле

6 сентября в Казанском Кремле пройдет фестиваль исламской культуры «ДәртФест». В этом году мероприятие впервые состоится в новом формате в рамках проекта «Казань – столица исламского мира».

Фестиваль объединит на одной площадке музыку, дизайн, ремесла и искусство. Организаторы обещают через разные творческие направления показать многообразие исламской культуры и объединить представителей различных сфер творчества и зрителей.

В числе приглашенных музыкантов: ресторатор Султан Сафин, певец Динар Шаймарданов, дуэт Марселя Вагизова и Марата Галимова. Особую программу совместно с этномузыкальным проектом «Дөнья» подготовила певица Саида Мухаметзянова.

Кроме того, на «ДәртФест» пройдет специальный показ пластического спектакля «Дөр» объединения «Әлиф» и театральной площадки MOÑ от хореографов Марселя и Марии Нуриевых и мультиинструменталистов Сугдэра Лудупа, Эрика Марковского и Меласа Спиридона. В 2023 году перформанс «Дөр» был отмечен в пяти номинациях национальной премии «Золотая маска».

По традиции на фестивале будет работать этно-маркет с участием около 30 производителей из Татарстана, которые представят одежду и аксессуары в стиле «скромной моды», халяльную косметику, украшения ручной работы с этническим компонентом, предметы интерьера, сувениры и книги.

Площадки «ДәртФеста» будут работать с 13:00 до 22:00.

Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России»

В этот же день на территории Казанского Кремля пройдет Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России». Он объединит мастеров, дизайнеров, художников-модельеров, специалистов центров народного творчества, театров моды и костюма, а также семейные творческие коллективы из разных регионов России. Всего ожидается более 250 участников.

Главным событием фестиваля станет конкурс традиционного народного костюма. Участники представят работы в пяти номинациях – от точных исторических реконструкций до современных интерпретаций национальных мотивов.

Кульминацией станет гала-показ и церемония награждения 6 сентября в Пушечном дворе Казанского Кремля с 14:30 до 17:00. Финалисты продемонстрируют свои коллекции, после чего жюри объявит победителей и обладателя Гран-при.

В дни фестиваля также будут работать выставочные площадки. В Центре уникального мастерства представят экспозиции, посвященные традиционному костюму народов России, куклам в национальных костюмах и аксессуарам. Гостей также ждут ярмарка декоративно-прикладного искусства, встречи с мастерами и другие мероприятия.

Квест «Большое осеннее приключение» в Елабуге

В 9.30 на площадке перед школой №8 в Елабуге пройдет детский квест «Большое осеннее приключение».

В программе – игровые испытания, эстафеты и творческие конкурсы. В «Овощном марафоне» ребята проверят скорость и ловкость, в танцевальном батле «Осенний листопад» смогут проявить свои хореографические способности, а в конкурсе «Я рисую осень мелом на асфальте» создадут рисунки на тему осени.

Квест поможет детям провести время активно, проявить фантазию и поработать в команде.

Первенство по спортивному ориентированию в Дербышках

В 9.30 в лесопарке «Дербышки» пройдет первенство по спортивному ориентированию. Юные спортсмены в возрасте от 8 до 17 лет будут соревноваться в скорости, выносливости и умении быстро находить контрольные пункты, ориентируясь по карте и компасу.

Спортивное ориентирование сочетает физическую нагрузку с логикой и внимательностью: участникам предстоит самостоятельно выбирать маршрут и как можно быстрее пройти дистанцию. За соревнованиями смогут наблюдать болельщики и родители.

Программа начнется в 9:30 с работы стартового городка – можно гулять, смотреть карты.

В 11:00 состоится массовый старт участников – самая зрелищная часть мероприятия, а в 13:00 запланирована церемония награждения победителей и призеров.

«Урам фест» в Нижнекамске

В 11:00 в экстрим-парке «Айда» в Нижнекамске пройдет «Урам фест – 2026» – соревнования по экстремальным видам спорта.

Гостей ждут состязания в четырех направлениях, мастер-классы от опытных спортсменов и возможность побороться за призы. Участие доступно независимо от возраста и уровня подготовки.

В 11:00 в экстрим-парке «Айда» в Нижнекамске пройдет «Урам фест – 2026» – соревнования по экстремальным видам спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Праздник Бехтеревского платка в Елабужском районе

В 11.00 в селе Бехтерево Елабужского района пройдет праздник Бехтеревского платка, посвященный русской культуре, народным ремеслам и традициям. В программе – выступления фольклорных коллективов, народные песни и танцы, ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы и традиционные игры.

На ярмарке можно будет увидеть и приобрести русские платки, изготовленные мастерами по старинным технологиям. На мастер-классах участники познакомятся с вышивкой, плетением кружева и созданием украшений.

Праздничная программа также включает конкурсы и народные забавы. Организаторы приглашают гостей провести день в атмосфере традиционного русского праздника и познакомиться с ремеслами и культурой родного края.

День открытых дверей Экоцентра в Горкинско-Ометьевском лесу

В 11.00 в Экоцентре «Дом» в Горкинско-Ометьевском лесу Казани пройдет день открытых дверей для детей и родителей.

Гости смогут познакомиться с центром, его кружками и образовательными программами, связанными с экологией и изучением природы. Участникам расскажут о занятиях, на которых дети наблюдают за растениями, изучают природные процессы и проводят небольшие исследования.

Также посетители смогут увидеть лаборатории, познакомиться с коллекциями природных материалов и узнать, как проходят экологические проекты. Мероприятие поможет детям в игровой и практической форме больше узнать о природе и бережном отношении к окружающей среде.

«Сказки вслух» в Нижнекамске

В 11.00 в Центральном городском парке «Семья» в Нижнекамске пройдет театральная читка «Сказки вслух» для детей и взрослых.

Актеры представят знакомые сказочные истории в живом исполнении, используя выразительную речь и элементы театральной игры. Зрители смогут по-новому услышать любимые сюжеты и провести время всей семьей в парке.

Мероприятие подойдет для семейного отдыха и знакомства детей с театральным искусством.

«Лучший день в сквере» Нурлата

В 14:00 в сквере «Семейный» в Нурлате пройдет игровая программа для детей и взрослых. Гостей ждут веселые игры, конкурсы, соревнования и развлечения, которые помогут провести выходной день всей семьей.

Организаторы обещают яркую шоу-программу и праздничную атмосферу. Участники смогут не только активно провести время, но и пообщаться с близкими и друзьями, а также познакомиться с новыми людьми.

«Грим – мир театра» в Нурлате

В 14:00 в сквере «Музыкальный» Нурлата пройдет мастер-класс по театральному гриму. Участники смогут попробовать себя в роли гримеров и моделей, научиться создавать сценические образы и с помощью косметики менять черты лица.

На занятии покажут, как визуально изменить форму глаз, подчеркнуть губы и скорректировать особенности внешности. Также участники смогут создать необычные образы – например, превратиться в сказочного персонажа или животное.

Мастер-класс подойдет тем, кто интересуется театром, творчеством и перевоплощением. Участники смогут попробовать разные приемы грима и своими руками создать новый образ.

Для гостей проведут веселые эстафеты и активные игры на свежем воздухе, а также конкурс рисунков на асфальте «Наш любимый двор» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ура, праздник во дворе!» в Буинске

В 15.00 на улице Арефьева, 15 в Буинске пройдет Фестиваль добрососедства для жителей двора.

Для гостей проведут веселые эстафеты и активные игры на свежем воздухе, а также конкурс рисунков на асфальте «Наш любимый двор». Участники смогут показать, каким они видят свой двор, и проявить творческие способности.

В программе также мини-концерт с песнями и танцами. Для самых активных участников подготовят сладкие сюрпризы и подарки.

«Звуки лета над Камой» в Набережных Челнах

В 17:00 на площади Азатлык в Набережных Челнах пройдет концерт под открытым небом «Звуки лета над Камой».

Камерный оркестр Игоря Лермана исполнит популярные и всемирно известные произведения классической музыки. Концерт станет частью серии семейных музыкальных вечеров на городских общественных пространствах.

Уличный спектакль в Казани

В 18.00 в парке у ДК имени С. Саид-Галиева в Казани пройдет уличный спектакль Руслана Риманаса.

Постановку покажут в формате, предполагающем непосредственное взаимодействие актеров со зрителями. В программе – театральное представление, музыкальные номера и танцевальные постановки.

Гости смогут увидеть спектакль в необычном для театра пространстве и провести вечер в парке, наблюдая за игрой профессиональных артистов.

Скриншот с сайта leto.tatar

Куда еще отправиться в выходные?

1 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт второму сезону проекта «Лето в Татарстане». В течение всего летнего периода для жителей и гостей республики будут проходить концерты, фестивали, спортивные турниры, кинопоказы, мастер-классы и другие мероприятия под открытым небом.

Одним из главных событий проекта вновь станет фестиваль добрососедства «Курше фест». Его участники организуют дворовые праздники, творческие мастер-классы, семейные фестивали, спортивные соревнования и другие инициативы, направленные на развитие соседских сообществ. В этом году в программу также включили новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия.

В течение лета в городах и районах республики также будут проходить Дни села, народные праздники, экологические акции и спортивные мероприятия для жителей всех возрастов. Для детей и подростков подготовят игровые программы, творческие занятия и активности на свежем воздухе.

По вечерам в общественных пространствах Татарстана продолжатся кинопоказы под открытым небом, концерты и танцевальные программы. Организаторы отмечают, что большинство мероприятий остаются бесплатными для посещения.

Подробнее с программой проекта «Лето в Татарстане» можно ознакомиться на официальном сайте проекта и на ресурсах муниципальных образований республики.