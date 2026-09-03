Роман Султанов: «Необходимо синхронизировать школьную программу и ЕГЭ»

Член экспертного совета Госдумы Роман Султанов в интервью «Татар-информу» рассказал о том, как сегодня складывается подготовка к поступлению в вузы и какие вызовы стоят перед абитуриентами и их семьями. Эксперт также предложил несколько изменений в системе образования, которые, по его мнению, могут сделать ее более справедливой.





«Разрыв возможностей слишком велик»

– ЕГЭ вводили ради равного доступа к образованию. Эта задача решена?

– Только частично, и в этом корень многих претензий к экзамену.

До ЕГЭ абитуриент сдавал экзамены заново в каждом вузе, куда подавал документы, – по разным программам, в разные сроки, нередко в разных городах. Возможность подать документы сразу в несколько учебных заведений была ограничена и обходилась дорого. Теперь один результат единого экзамена принимают везде.

Но задача ставилась шире. Ребенок, отучившийся в любой точке страны, должен получить в школе такой объем знаний, чтобы сдать экзамен хорошо и поступить в сильный вуз. И в этой части остаются вопросы. Экзамен единый, однако шанс успешно к нему подготовиться зависит не только от способностей ребенка, но и от того, что могут позволить себе родители.

Нужны изменения, при которых у ребенка вне зависимости от того, где он живет, будет шанс подготовиться к ЕГЭ, хорошо его сдать и претендовать на обучение в вузе согласно своим способностям.

Полного равенства возможностей не бывает нигде, но сегодня разрыв уже слишком велик и продолжает возрастать.

– Образование в стране становится доступнее?

– Официально об этом нигде не заявлено, но по совокупности мер получить качественное высшее образование становится сложнее.

Стоимость обучения растет быстрее инфляции, с этого года квотируются платные места. Льготный образовательный кредит существует, но и его возможности сужаются, об этом скажу отдельно. Образование превратилось в обязательную и существенную статью расходов семьи еще до поступления в вуз, не говоря уже об оплате обучения после поступления.

Отбор в сильные вузы нужен, образование высокого уровня должны получать лучшие. Но правила отбора должны быть прозрачными и устроены так, чтобы отбирать действительно наиболее способных. Между этим и сегодняшней практикой существует большой разрыв.

«Родители из своего кармана доинвестируют государственную систему образования»

– И как обстоят дела с подготовкой к ЕГЭ и поступлением?

– Фактически за формально бесплатное образование семья платит дважды. Сначала налогами, из которых финансируется школа, затем напрямую репетитору.

Рынок репетиторства в стране оценивается почти в 300 миллиардов рублей в год. Для отдельной семьи это суммы, заметные в бюджете, и платятся они на протяжении двух-трех лет.

Другая сторона вопроса – оплата труда педагога. Средняя по стране составляет порядка 63 тыс. рублей до вычета налогов, но в ряде регионов заметно ниже. Например, в одном из регионов ставка по высшей категории – около 15 тыс., а до приемлемых значений человек добирается за счет двух ставок, классного руководства и дополнительной нагрузки.

Круг замыкается. Государство недофинансирует школу, школа дает базовый уровень, семья доплачивает репетитору – нередко тому же учителю, только вечером. Получается, что родители из своего кармана доинвестируют государственную систему образования сверх уже уплаченных налогов.

Обратил бы внимание на два вопроса в этом контексте. Необходимо полностью синхронизировать школьную программу и содержание экзамена, а также уделять повышенное внимание развитию и мотивации педагогов. Тогда ученик, добросовестно освоивший программу и выполнявший задачи учителя, получит реальный шанс на высокий балл и бюджетное место, а не только на проходной минимум.

– То есть образование становится платным еще до поступления в колледж или вуз. Есть инструмент, который решает это сейчас, а не через несколько лет?

– Частично эту проблему призван решать образовательный кредит с господдержкой под 3% годовых. Но и он работает не так, как задумывался.

Сейчас нормативные акты сформулированы так, что льготный кредит доступен обучающимся, то есть тем, кто уже учится и может принести в банк действующий договор. А чтобы договор заключить, абитуриент должен оплатить первый семестр, на который кредит получить невозможно. Для многих семей этот платеж оказывается неподъемным. Я уже инициировал соответствующие изменения.

Кроме того, государство предлагает поддержку при поступлении на платное обучение в вуз или колледж. Но недоступность начинается раньше, на этапе подготовки к экзаменам, и суммы там сопоставимы со стоимостью года учебы. Считаю целесообразным проработать распространение образовательного кредита и на подготовку.

– Многие жалуются на механизм пересдачи ЕГЭ. Что с ним не так?

– Идея была правильная – дать выпускнику второй шанс. Но засчитывается последний результат, а первый аннулируется, даже если он был выше. В итоге ребенок решает не как подготовиться, а стоит ли вообще рисковать.

Хотя если ребенок пересдал лучше, значит, он лучше освоил предмет, и засчитывать следовало бы именно этот результат.

Такое решение отвечало бы интересам и детей, и родителей, и регионов со школами, которые смогли бы показать более высокие результаты. Основное возражение сводится к тому, что число пересдач возрастет. Но это аргумент о нагрузке на ведомства, а не об интересах детей. Соответствующее предложение мы сейчас готовим.

«Труд по воспитанию детей у нас недооценен»

– Как складывалась приемная кампания этого года, какие проблемы вы заметили?

– Проблемы начались еще на этапе приема в десятый класс. Ко мне поступили сотни обращений с однотипными историями. Оценки у ребенка снижаются ровно тогда, когда решается вопрос о переходе в старшую школу. Документы передаются в колледж без согласия семьи. Отговаривают не только слабых учеников, но и хорошистов.

По этому поводу был направлен запрос за подписью Леонида Эдуардовича Слуцкого. Минпросвещения опубликовало официальные разъяснения, согласно которым законных оснований для отказа предусмотрено всего два – отсутствие свободных мест и непрохождение отбора в профильный класс. Но особенно важно отметить, что при отсутствии мест в универсальном классе, а это наиболее часто декларируемая причина отказа, ребенку обязаны предоставить место в другой доступной школе.

То есть правовые основания для того, что происходит на практике, отсутствуют, а сама практика существует.

Вторая проблема – этим летом во многие сильные вузы стало невозможно поступить на бюджет по результатам ЕГЭ, потому что места распределены между победителями олимпиад.

Победители олимпиад – очень талантливые дети, и я двумя руками за их поддержку. Но когда родители два года оплачивали репетиторов, ребенок готовился, набрал 300 баллов и все равно не может поступить в передовой вуз, это несправедливо. И это противоречит самой идее ЕГЭ, ради которой его вводили. Систему необходимо балансировать – и делать это в ближайшее время.

– Вся эта нагрузка ложится на родителей, и прежде всего на маму.

– Безусловно, и поэтому поддержка семей, и особенно женщин, – это отдельное направление работы.

Труд по воспитанию детей у нас недооценен. Поддерживать семью нужно не только в момент рождения ребенка, а на всем пути. Это напрямую связано с демографией. Женщина решается на ребенка тогда, когда уверена, что сможет его вырастить, то есть когда уверена в завтрашнем дне.

Фото: из личного архива Романа Султанова