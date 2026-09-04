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Общество 4 сентября 2026 10:11

Труженице тыла из Лениногорского района Татарстана исполнилось 95 лет

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Труженица тыла Елизавета Тарманова из Лениногорского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Елизавета Федотовна родилась 4 сентября 1931 года в селе Ивановка Лениногорского района. Она воспитывалась вместе с братом в крестьянской семье. Отец и брат погибли на фронте. В тяжелые военные годы пилила лес. После войны выучилась на тракториста, стала работать по специальности в колхозе. Когда появилась более современная техника, Елизавета Федотовна перевелась в разнорабочие», – рассказали в пресс-службе.

В 1953 году вышла замуж за Петра Тарманова. В браке родились два сына и дочь.

Елизавета Федотовна любила вязать, шить, вышивать. А еще любила петь, а муж играл на балалайке. У труженицы тыла есть четверо внуков и восемь правнуков.

#Год воинской и трудовой доблести
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