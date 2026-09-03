Школьникам Татарстана рассказали, как распознать попытки вербовки в интернете

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Почти 400 тыс. школьников и студентов колледжей и техникумов Татарстана приняли участие в просветительских мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Цикл встреч организовало Российское общество «Знание» при поддержке проекта «Навигаторы детства». Об этом сообщает пресс-служба общества.

Занятия прошли более чем в 1 тыс. школ, 60 колледжах и техникумах в 45 муниципалитетах республики. Лекторами выступили советники директоров образовательных организаций по воспитанию.

Встречи были посвящены гражданскому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Во время бесед школьникам и студентам рассказывали об исторических событиях, связанных с памятной датой, а также о современных террористических угрозах и способах защиты от них.

Одно из мероприятий прошло в казанском лицее №83, где перед старшеклассниками выступила лектор Общества «Знание», советник директора по воспитанию Екатерина Матвеева. Она отметила, что подобные встречи помогают не только сохранять память о трагических событиях, но и предотвращать новые угрозы.

По ее словам, с подростками важно обсуждать последствия утраты человечности и уважения к окружающим, а также объяснять значение единства общества и взаимного уважения в противодействии агрессии.

Во время занятий школьникам рассказали об истории установления памятной даты 3 сентября, связанной с трагедией в Беслане в 2004 году. В школе №1 террористы в течение трех суток удерживали заложников. Жертвами теракта стали 333 человека, в том числе 186 детей.

Участникам также напомнили о других террористических актах – в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, о взрывах жилых домов в Москве и Буйнакске, а также о теракте в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, жертвами которого стали 149 человек.

Отдельную часть встреч посвятили понятию терроризма. Лекторы объяснили, что террористическая деятельность не ограничивается захватом заложников и взрывами, но также включает идеологию насилия, информационно-психологическое воздействие, вербовку, провокации, кибератаки и диверсии.

Особое внимание уделили практическим вопросам безопасности. Школьникам рассказали, как распознавать попытки вербовки через интернет и мессенджеры и как действовать при подозрительных звонках и сообщениях. Участники также получили рекомендации, которые должны помочь не стать жертвами мошенников и террористов в условиях современных гибридных угроз.

Советники директоров по воспитанию обратили внимание учащихся на то, что День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение страны. В России взаимодействие государственных структур в сфере противодействия терроризму обеспечивает Национальный антитеррористический комитет.

При этом важную роль в предотвращении угроз играют усилия всего общества, в том числе бдительность, взаимопомощь и уважение к культурным традициям разных народов.

Мероприятия проводятся в рамках просветительского проекта «Знание.Безопасность». Он направлен на профилактику вовлечения людей в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму, экстремизму и финансовому мошенничеству, а также развитие критического мышления и навыков безопасного поведения.

В рамках проекта проходят лекции, мастер-классы и курсы. Участников учат распознавать манипуляции и недостоверную информацию в интернете и за его пределами, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества и противостоять попыткам вербовки.