55 волонтеров из Татарстана отправились на Международный фестиваль молодежи

Делегация из 55 волонтеров из Татарстана и соседних регионов отправилась для участия в организации Международного фестиваля молодежи 2026 года, который пройдет с 11 по 17 сентября и соберет около 2 тыс. добровольцев. Об этом сообщили в АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» (ИРЦД РТ).

Подготовку волонтеров к фестивалю проводил ИРЦД РТ, которому по итогам всероссийского конкурса был присвоен статус центра привлечения и подготовки добровольцев. Специалисты организации провели отбор участников и обучающие мероприятия.

К поездке подготовили 55 волонтеров. Помимо Татарстана, в программу отбора и обучения вошли добровольцы из Ульяновской и Саратовской областей, а также республик Марий Эл и Чувашии. Команда будет работать на площадках фестиваля с 1 по 18 сентября на различных волонтерских позициях.

«Участие в событиях такого масштаба – это важнейший инструмент воспитания гражданской ответственности и патриотизма у молодого поколения. Республика Татарстан всегда была и остается одним из лидеров волонтерского движения в стране, и мы видим, как эта практика становится не просто трендом, а устойчивой системой, поддержанной на всех уровнях власти», – отметил заместитель министра по делам молодежи Татарстана Владислав Усанов, выступая с напутственным словом перед делегацией 2 сентября.

Он выразил уверенность, что представители Татарстана и соседних регионов достойно представят Приволжский федеральный округ и смогут создать на фестивальных площадках атмосферу дружбы и взаимопонимания. Замминистра также напомнил, что поддержка добровольчества входит в задачи национального проекта «Молодежь и дети».

Исполнительный директор АНО «ИРЦД РТ» Айрат Мубаракшин сообщил, что при подготовке команды основное внимание уделялось формированию сплоченного коллектива, способного выполнять широкий спектр задач – от логистики и аккредитации до помощи в создании комфортных условий для участников.

«Отрадно, что география нашей подготовки вышла далеко за пределы Татарстана. Мы объединили активную молодежь Поволжья, и это доказывает, что в нашем округе живут неравнодушные и талантливые люди. Уверен, что каждый из команды станет настоящим послом доброй воли, а их участие в столь значимом событии станет важным шагом в развитии международного сотрудничества», – сказал Мубаракшин.