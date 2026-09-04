Пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге увеличились на 2,3%

В январе – августе с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено 27,8 млн пассажиров. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За восемь месяцев поездами дальнего следования отправились 6,6 млн пассажиров, что на 3,3% больше аналогичного периода 2025 года. В пригородном сообщении перевезено 21,2 млн – на 2% больше», – отметили в пресс-службе.

В августе на Горьковской железной дороге отправлено 4,1 млн пассажиров, что на 2,2% больше, чем за такой же период прошлого года. В том числе более 1,1 млн перевезены в дальнем следовании и около 3 млн – в пригородном сообщении.