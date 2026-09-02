«Город хочет быть лучшим»: Ахметов похвалил Нижнекамск после ремонта школ

В Нижнекамске на базе первой и второй гимназий и детского сада №83 планируют сформировать единый образовательный кластер национального обучения и воспитания, сообщил исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов в ходе рабочей поездки в Нижнекамский район, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Согласно полученной информации, Ахметов посетил гимназию №1 им. М. Джалиля, гимназию №2 им. Баки Урманче, детский сад №83 и детский эколого-биологический центр. С педагогами и учащимися также пообщались депутат Госсовета Марсель Мингалимов, депутат Госдумы Олег Морозов и глава района Радмир Беляев.

Гимназия №1 им. Мусы Джалиля открылась после капремонта. Здесь обновили спортзал, актовый зал, столовую и благоустроили территорию. С нового учебного года в гимназии обучаются более 500 школьников на русском и татарском языках.

Ахметов отметил символичность открытия обновленной гимназии в год 120-летия Джалиля.

«Здесь очень внимательно относятся к вопросам национального образования, я это вижу, особенно после общения с учениками. И в целом мы видим позитивные изменения в Нижнекамске. Город всегда хочет быть одним из лучших в республике и всегда это доказывает. У вас достойный руководитель района, который находит общий язык и с крупными инвесторами, и с населением», – подчеркнул Ахметов.

Глава района Радмир Беляев напомнил, что до ремонта состояние здания было неудовлетворительным, и дети переходили в другие школы.

«Теперь, благодаря поддержке руководства республики, всего за полтора года обновился двор и сама гимназия. Это дорогого стоит. Однако дело не только во внешнем виде. Важны изменения и в самом содержании национального образования. В Нижнекамске в этом плане огромный потенциал», – сказал Беляев.

Ахметов также посетил гимназию №2, отремонтированную в 2023 году. В августе на территории появилась «умная» спортивная площадка с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками и зоной воркаута. На тренажерах размещены QR-коды с видеоуроками от профессиональных тренеров.

В детском саду №83 с татарским этнокультурным компонентом татарский язык изучают в игровой форме. Здесь работают 11 групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинет ЛФК, музей татарского быта. Здание 1991 года ни разу не капремонтировалось, сейчас нуждается в обновлении. Обсуждалось включение детсада в единый кластер национального образования, чтобы синхронизировать программы с гимназиями.

«У нижнекамцев особое, бережное отношение к родным языкам и национальным традициям. С учетом этого настроения руководство республики постаралось помочь, проведя капитальный ремонт образовательных учреждений. И первая, и вторая гимназии – костяк национального образования города Нижнекамск. Я считаю, что первый этап работы завершен. Теперь нужно сосредоточиться на вопросах содержания национального образования. Нужно, чтобы кластерная система расширялась и работала дальше. В системе кластеров должны быть детские сады, школы, а может, и другие образовательные организации, чтобы они могли работать в одной системе как единый организм. Тогда будет постоянный приток учеников, желающих получить образование на родном языке. Еще лучше, если к этой системе подключатся родители, потому что все начинается в семье. Именно тогда мы могли бы говорить о единой "национальной среде проживания" – семья, детский сад, школа», – сказал Ахметов.