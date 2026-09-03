«Здесь все независимо»: Леонов и «Ак Барс» – чемпионы Спортрейтинга Татарстана

В Казани торжественно подвели итоги Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта». «Татар-информ» впервые чествовал заслуженных победителей – министра спорта Татарстана Владимира Леонова и хоккейный «Ак Барс». Как прошла церемония, как изменится рейтинг в новом сезоне и каких событий ждать в будущем – в материале «ТИ-Спорта».





Принимая статуэтку, Владимир Леонов отметил высокую степень партнерского доверия между спортивным ведомством и журналистами

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Закономерные победители и нестандартные роли

Спортивный рейтинг Татарстана по версии «ТИ-Спорта», по сути, подвел финальную черту по итогам не только спортивного сезона, завершившегося весной, но и уже традиционно насыщенного событиями лета в республике. Так что победа министра спорта РТ Владимира Леонова, чье ведомство даже с учетом нынешних политических реалий продолжает привлекать в РТ самые статусные спортивные события, никого из собравшихся журналистов не удивила. Впрочем, так же, как и победа в командном зачете казанского «Ак Барса», в очередной раз выдавшего мощный сезон с выходом в финал Кубка Гагарина.

Спортивное медиасообщество уже привыкло, что по итогам года или спортивного сезона обязательно следует приятный «десерт» — благодарности от спортивных клубов, подведение итогов и, конечно, награждения лучших представителей СМИ. Однако на этот раз «Татар-информ» решил перевернуть эти правила: редакция «ТИ-Спорта» уже на старте нового сезона сама пригласила лучших представителей татарстанского спорта, чтобы наградить их по итогам прошлого сезона.

Ринат Билалов: «Обычно это министр вручает нам награды на различных официальных мероприятиях, а тут ситуация развернулась на 180 градусов, и теперь я вручаю награду министру. Это непривычно, но очень приятно» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов перед тем, как вручить кубок и памятный диплом министру спорта Республики Татарстан Владимиру Леонову, признался собравшейся аудитории, что для него подобный опыт в новинку.

«Обычно это министр вручает нам награды на различных официальных мероприятиях, а тут ситуация развернулась на 180 градусов, и теперь я вручаю награду министру. Это непривычно, но очень приятно», — с улыбкой отметил Ринат Билалов.

Принимая кубок чемпиона, Владимир Леонов отметил высокую степень партнерского доверия между спортивным ведомством и журналистами «ТИ-Спорта». Министр акцентировал внимание на том, что ведомство придерживается политики открытости, а партнерские отношения с «Татмедиа» и «Татар-информом» помогают объективно освещать масштабную работу по развитию спорта в Татарстане.

Владимир Леонов отметил высокую степень партнерского доверия между спортивным ведомством и журналистами Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Да, приятно, не скрою. Но, как я сказал, мы дружим, поддерживаем, общаемся, но здесь все независимо. Никакого влияния на этот результат не было. Но вы знаете, насколько сегодня актуален спорт в Татарстане, в нашем прекрасном крае, в нашей спортивной столице — Казани. Сегодня спорт — это больше, чем просто слово, сегодня это самая главная активность, это масса позитива.

Вы видите, на каком уровне мы сегодня находимся. Я сейчас даже могу сказать — не только на российском, но и на международном. Буквально эти дни ознаменованы открытиями одних из лучших по международным стандартам объектов. С утра мы открыли еще один объект — это Центр регби. На днях открыли еще несколько ледовых арен, несколько футбольных манежей.

В общем, мы каждый год прирастаем инфраструктурой. Огромное спасибо журналистам. Вы очень компетентны, всегда отражаете все наши победы, где-то журите за поражения, но без них не бывает побед. Важно, что мы работаем все вместе в одном едином пространстве. Сегодня «Татмедиа» и «Татар-информ» — наши постоянные партнеры, а этот зал — постоянная площадка для брифингов. У нас хорошая коммуникация, мы максимально открыты и информируем вас обо всем, что происходит в спорте и около спорта», — подчеркнул Леонов.

«Ак Барс» – чемпион Спортрейтинга Татарстана в командном зачете

Главным командным триумфатором прошедшего сезона и лидером экспертного признания стал хоккейный клуб «Ак Барс». Принимая трофей и диплом, исполнительный директор казанцев Мансур Усманов прокомментировал успех команды, сделав упор на системности клубной работы «барсов». И поспорить тут сложно: именно у трехкратных обладателей Кубка Гагарина выстроена одна из самых фундаментальных систем в российском спорте вообще — от ДЮСШ в районах Татарстана до фарм-клубов в Альметьевске и Казани и заканчивая главной командой.

Принимая главную клубную статуэтку, исполнительный директор казанцев Мансур Усманов прокомментировал успех команды, сделав упор на системности клубной работы «барсов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Дорогие коллеги, спасибо большое за признание. Хотел сказать, что перед спортивным клубом «Ак Барс» всегда стояла и будет стоять задача быть не только в топе спортивных и хоккейных клубов, но и, как Владимир Александрович сказал, стремиться стать первыми. У клуба, слава Богу, для этого все условия есть, в Татарстане они созданы. Конечно, мы хотим этих побед, но не за счет каких-то случайных возможностей, а за счет планомерной, системной работы. Это и скаутинг, это и развитие собственной хоккейной вертикали. Хочется, чтобы наши отечественные, татарстанские спортсмены были в команде и побеждали. Эта работа поставлена, сегодня идет. Я очень надеюсь, что результат будет. Мне еще раз хочется сказать спасибо. Будьте здоровы!» — завершил свою речь Мансур Усманов.

Как «ТИ-Спорт» создал главный спортивный рейтинг Татарстана и завоевал доверие

Фундаментом для проведения столь масштабного чествования победителей стала вот уже четырехлетняя история спортивного проекта «Татар-информа» – «ТИ-Спорт». Проект задумывался не как сухая новостная лента и традиционные «отписки» по матчам, а как экспертно-аналитическая платформа. Авторы сосредоточились на глубоком погружении в индустрию: от тактических нюансов казанского «Рубина» и других клубов РПЛ, трансферных перипетий в КХЛ с его казанским флагманом «Ак Барсом» до интервью с ведущими спортсменами и обсуждения последних событий с экспертами, хорошо известными в мире спорта.

Как подчеркнул Ринат Билалов, за прошедший период редакция набрала колоссальный медийный вес: редакция регулярно фиксирует высокий интерес аудитории к своим материалам, позволив серьезно нарастить общий трафик «Татар-информа» и на протяжении уже нескольких лет оставаться самым цитируемым изданием Татарстана.

«И реакция аудитории говорит о том, что проект получился во многом благодаря усилиям Артура (Халилуллова, — прим. «ТИ-Спорта») и его команды. На сегодняшний день спортивный проект нашего агентства стал одним из важных источников трафика для нас и очень важным источником цитирования. Можно сказать, что стабильно берут наши материалы федеральные СМИ, особенно спортивного направления, и благодаря этому, конечно, цитируемость «Татар-информа» растет. Мы стабильно уже несколько лет самое цитируемое СМИ нашей республики, по данным «Медиалогии».

Очень важная составляющая — это взаимодействие с читателем. Коллеги-журналисты знают, наверное, это ощущение, когда ты пишешь, но не получаешь реакции. И когда ты получаешь реакцию от читателя, это совсем другая история. То есть хочется писать интереснее, хочется более активно работать, какие-то более интересные материалы писать. В этом очень помогают такие проекты, как наш Спортивный рейтинг», — отметил Ринат Билалов.

Артур Халилуллов рассказал, что оценка строится на ежемесячном мониторинге соревнований, начиная с июльских этапов, и объяснил критерии отбора Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На базе этой аудитории был запущен Спортивный рейтинг Татарстана, цель которого — определить лучших спортсменов и команды республики по итогам сезона. Заместитель главного редактора «Татар-информа» и руководитель «ТИ-Спорта» Артур Халилуллов рассказал, что оценка строится на ежемесячном мониторинге соревнований, начиная с июльских этапов, и объяснил критерии отбора:

«Мы смотрим и мониторим спортивные мероприятия, выбираем самые значимые, советуемся с нашими постоянными экспертами. У каждого события есть герой — спортсмен ли, министр спорта ли. Он, соответственно, попадает в рейтинг. За каждое место в рейтинге начисляются очки, баллы, и по итогам 12 месяцев все суммируется», — еще раз объяснил он систему подведения итогов в спортивном рейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта».

«Игры кочевников» и международная афиша: что еще ждет спортивный Татарстан в ближайшем будущем

Помимо подведения итогов прошлого года на церемонии подробно обсудили и предстоящий соревновательный календарь. Спортивные амбиции Татарстана давно вышли за пределы локальных турниров. По просьбе «ТИ-Спорта» Владимир Леонов в деталях приоткрыл планы грядущих ивентов, перечислив ключевые проекты обозримого будущего.

Уже 6 сентября на церемонии закрытия соревнований в Кыргызстане Казань официально примет эстафету проведения Всемирных игр кочевников.

«Два года будут ознаменованы подготовкой к этому уникальному событию, связанному с национальными видами спорта. Порядка 43 видов спорта будут представлены в программе. И, что особенно важно, мы задействуем несколько локаций. Это будет не только Казань. Мы активно интегрируем исторические части нашей республики, чтобы показать гостям весь колорит и богатство наших традиций. Это будет не просто турнир, это будет масштабный спортивно-культурный праздник, который объединит тысячи участников со всего мира. Мы намерены провести эти Игры на таком организационном уровне, который станет новым золотым стандартом для подобных мероприятий в будущем», – пообещал Леонов.

Кроме того, в октябре ожидается визит президента Федерации водных видов спорта European Aquatics. Главной темой переговоров станет организация чемпионата Европы по водным видам спорта, который Татарстан рассчитывает принять в 2028 году. Программа турнира должна охватить почти все профильные дисциплины, за исключением водного поло. Ранее Казань уже принимала Игры БРИКС, «Игры будущего» и Игры стран СНГ.

Календарь ближайших недель также остается плотным. В конце сентября на «Ак Барс Арене» запланирован товарищеский матч сборной России по футболу против команды Ирана. Редакция «ТИ-Спорта» продолжит подводить ежемесячные итоги, фиксируя главные результаты татарстанских спортсменов в рамках своего рейтинга.



На 9 сентября запланирована публикация первого этапа второго сезона Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта».