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Общество 4 сентября 2026 16:44

Куренков: На форуме в Казани особое внимание уделят защите от внешних угроз

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Особое внимание на XVI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» будет уделено актуальным вопросам защиты территорий и объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сегодня на пленарном заседании салона в «Казань Экспо» рассказал Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков.

Насыщенная деловая программа салона позволит российским специалистам и зарубежным партнерам обсудить наиболее актуальные проблемы и вопросы в сфере безопасности и оптимальные пути их решения, сказал министр.

«Особое внимание будет уделено актуальным вопросам защиты территорий и объектов критически важной инфраструктуры от новых вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно. Именно эти важные вопросы предстоит обсудить в рамках учебно-методического сбора по гражданской обороне, который мы открываем сегодня в рамках работы салона. В ходе дискуссий коллеги из федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей и бизнес сообщества поделятся своими наработками и обсудят перспективные направления нашей совместной работы по совершенствованию гражданской обороны», – сказал Куренков.

Это позволит максимально эффективно решать задачи по обеспечению безопасности населения как в условиях военных конфликтов, так и в чрезвычайных ситуациях мирного времени, обратил внимание он.

#МЧС России #казань экспо #СВО
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