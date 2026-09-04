В КазГИКе открылась выставка «И пробуждается поэзия во мне...»

В Казанском государственном институте культуры состоялось открытие выставки «И пробуждается поэзия во мне...», организованной совместно с Региональным творческим Союзом художников Республики Татарстан, Чувашским государственным педагогическим университетом и музеем-заповедником «Болдино». В экспозиции представлено более 50 произведений 34 авторов – художников Поволжья, преподавателей и студентов КазГИКа и Чувашского педуниверситета, сообщили «Татар-информу» организаторы.

Выставку ранее показали в 2025 году в имении Пушкиных в Большеболдинской картинной галерее. Теперь экспозиция переехала в Казань. Как отметил декан факультета социокультурных коммуникаций и дизайна КазГИКа Расых Салахов, это не просто иллюстрации произведений Пушкина.

«Это размышления о России, о её природе, истории и духовных глубинах, преломлённые через призму современного художественного видения. Удивительно, но свой путь эта выставка начала не в столице Татарстана или России, а впервые полотна были представлены там, где сам воздух пропитан пушкинскими строками о Болдинской осени», – сказал он.

В экспозиции представлены волжские пейзажи, лирические мотивы, образы природы, воспетые поэтом в прозе и стихах. Особое место занимают сюжеты, связанные с родовыми местами Пушкиных: имением, рощей Лучинник и селом Львовка. Авторы обращаются к традициям реалистической и декоративной живописи, передавая атмосферу эпохи, национальное своеобразие и духовные ценности.

Салахов подчеркнул, что такие события – важнейшая часть образовательного процесса. «Когда студент видит, как великая литература трансформируется в цвет, форму и фактуру, он учится мыслить образами», – добавил он.