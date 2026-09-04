Ремонт аварийного моста через Тойму на М7 в Татарстане завершат раньше срока

Ремонт аварийного моста через Тойму на 1032 км трассы М7 в Татарстане планируется завершить раньше срока. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов.

«По контракту срок завершения работ – октябрь 2028 года. Но мы учитываем высокую интенсивность движения – около 21 тыс. автомобилей в сутки – и востребованность этого участка, поэтому прикладываем все усилия, чтобы завершить ремонт досрочно – уже в июне 2027 года. После завершения работ на левой стороне сооружения приступим к ремонту правого моста. Начнем работы в следующем году и завершим в конце 2028 года», – рассказал он.

Железобетонное сооружение протяженностью 90,5 метра ввели в эксплуатацию в 1987 году. С момента постройки ремонт на мосту не проводился, сейчас он находится в аварийном состоянии.

«Поэтому его ремонт был необходим. Для приведения моста в нормативное состояние к его ремонту приступили в конце августа. Проектом предусмотрены полный демонтаж пролетного строения, ремонт опор, частичная замена балок пролетного строения, замена деформационных швов. Дорожное покрытие будет полностью восстановлено. Также будут установлены барьерное и перильное ограждения, переустроены линии освещения», – заметил Автономов.

По его словам, для безопасности движение транспорта перенаправлено на правый мост. По нему организовано двустороннее движение. И введены ограничения для автомоблией по массе 20 тонн. «Это вынужденная мера, так как правый мост был построен еще в 1977 году и также требует обновления. Последний раз его ремонтировали в 2011 году», – подчеркнул замначальника управления.

Автономов отметил, что для удобства автомобилистов разработана временная схема организации дорожного движения. «Для обеспечения безопасности движения были вынуждены временно закрыть разворотную петлю на 1032 км, возле населенного пункта Мальцево. Но остается разворот на 1030 км. Перепробег незначительный – чуть более 1 км», – сказал он.

Альтернативный вариант разворота находится на 1030+715 км, между АЗС «Перспектива» и АЗС «Химс РБС», на расстоянии 1,3 км от моста в направлении Казани. Кроме того, водители могут проехать в обход населенного пункта Поспелово по региональной автодороге 16К-0814 или по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов трассы М12 «Восток».

«Мы просим автомобилистов заранее планировать маршруты и строго соблюдать требования дорожных знаков. Со своей стороны гарантируем, что работы будут выполнены качественно и по возможности в максимально короткие сроки», – заявил замначальника управления.

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Елабужскому району Тимур Галимуллин добавил, что ремонт аварийного моста через Тойму был крайне необходим.

«В связи с проведением работ и закрытием правого моста движение в обоих направлениях осуществляется по левому мосту. Для обеспечения безопасности дорожного движения закрыт существующий разворот на 1032 км автодороги М7. Да, жители населенных пунктов теряют время. Это справедливая претензия, и мы ее слышим. Но альтернатива – не отсутствие временных потерь, а обеспечение жизни и здоровья граждан. Наша задача, чтобы за время ремонта здесь никто не пострадал», – подчеркнул он.

Начальник участка «Мосты РТ» Евгений Евдокимов уточнил, что сроки ремонта моста планируется сократить за счет работы в две смены и увеличения количества рабочих. «На объекте работают 34 человека, задействовано семь единиц техники. До зимы подготовим промежуточные и береговые опоры, проведем монтаж балок. Все технологии и качество работ соблюдается», – заявил он.