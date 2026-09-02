На премию Раиса РТ по развитию гражданского общества заявлялись 977 НКО и физлиц

Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За 11 лет на премию Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества было подано 977 заявок от некоммерческих организаций и граждан. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«Эта премия становится хорошим стимулом для продолжения активной общественной работы. Всего за 11 лет ее получили 81 лауреат, 29 граждан и 49 НКО. В общей сложности за 11 лет около тысячи организаций и физлиц претендовали на эту премию. И мы призываем участвовать в конкурсе. Заявка – это уже первый шаг к победе. Есть организации, которые не сразу становились победителями, но двигались к победе», – заявил Терентьев.

Прием заявок на соискание премии Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества стартовал в Татарстане 1 сентября. Прием документов продлится до 5 октября, отметил спикер.

«Премия вручается с 2015 года. Мы были пионерами в этой сфере в части поддержки. Выдвигать соискателей на премию могут некоммерческие организации, общественные советы при министерствах, ведомствах, муниципальных образованиях», – рассказал Терентьев.

По его словам, всего предусмотрено пять премий для некоммерческих организаций по 800 тыс. рублей и три премии для граждан России по 500 тыс. рублей. «С 2014 года в два раза увеличен размер премий», – подчеркнул он.

Социально ориентированные некоммерческие организации могут получить премию за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора. Кроме того, премию вручают за научные исследования в области гражданского общества.

Граждане, внесшие значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане, также могут претендовать на эту премию.

Документы принимаются по адресу: Казань, ул. Батурина, 7, каб. 134. Контактный телефон: 8 (843) 567-80-94. Подробная информация размещена на официальном сайте Общественной палаты РТ по ссылке.