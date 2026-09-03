«Дальний Восток – сближает»: объятия и рукопожатия Минниханова на ВЭФ

Сегодня прошло ключевое событие ВЭФ – пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина. Раис Татарстана Рустам Минниханов также присутствовал на встрече и лично услышал выступление главы государства, который ответил на наиболее острые вопросы: о ситуации с топливом, возможной мобилизации и заморозке банковских вкладов.





На форуме во Владивостоке Раис Татарстана пообщался с Левитиным, Новаком, Миллером и другими политиками и бизнесменами

Фото: rais.tatarstan.ru

ВЭФ собрал представителей более 70 стран

Восточный экономический форум (ВЭФ) начали проводить в 2015 году для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который входят в том числе Китай и Индия.

В этом году ВЭФ проходит с 1 по 4 сентября. Тема форума в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей».

Организаторы сообщили, что в работе форума примут участие представители более 70 стран. Самые крупные делегации – из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея. Главные гости – Президент Индонезии Прабово Субианто, Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы Ньо Со и первый вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

На стенде республики участники ВЭФ могут узнать о предстоящих крупных деловых мероприятиях в Казани, в том числе о форуме «TIME: Россия – Индия» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан представил на ВЭФ инвестиционный потенциал

Представители Татарстана все эти дни работают на Восточном экономическом форуме, где презентуют деловой и инвестиционный потенциал республики. На стенде республики участники ВЭФ могут узнать о предстоящих крупных деловых мероприятиях в Казани, в том числе о форуме «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который пройдет 15–16 октября.

Татарстан презентовал крупные деловые мероприятия, запланированные на 2027 год. В мае состоится Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: КазаньФорум – 2027», а 17–18 августа – Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

На стенде Татарстана представлены инвестиционные предложения для партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона Фото: пресс-служба Раиса РТ

На стенде Татарстана представлены инвестиционные предложения для партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Республика уже активно развивает торгово-экономические связи с государствами этой части мира. Одним из важных событий в этом направлении стал прошедший в июне в Казани саммит Россия – АСЕАН, приуроченный к 35-летию установления отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По итогам встречи стороны приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию и Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на 2026–2030 годы.

Одним из ключевых партнеров Татарстана остается Китай. По итогам прошлого года товарооборот с КНР превысил $3,3 млрд.

Развиваются отношения и с Вьетнамом. В рамках саммита АСЕАН Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром страны. Товарооборот Татарстана с Вьетнамом по итогам прошлого года составил около $63 млн.

Минниханов побывал на стенде ВЭБ.РФ – титульного партнера Восточного экономического форума Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов провел на ВЭФ встречи с российскими и зарубежными партнерами

Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере «МАКС» отметил значение ВЭФ для развития связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы активно сотрудничаем с Китаем, растет товарооборот с Вьетнамом, видим перспективы с Индией. Именно поэтому Татарстан представлен за тысячи километров от дома!» – написал Раис республики. И добавил, что республика будет укреплять связи со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

До пленарного заседания он обошел выставку, общая площадь которой превышает 9 тыс. кв. м. На фотографиях, опубликованных руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой, видно, что Минниханов побывал на стенде ВЭБ.РФ – титульного партнера Восточного экономического форума.

Напомним, что в мае 2025 года республика и ВЭБ.РФ договорились развивать сотрудничество в сфере партнерского финансирования. В этом году ВЭБ.РФ разместил пилотный выпуск исламских облигаций (сукук) на 3,53 млрд рублей. Привлеченные средства направят на строительство корпуса промышленного парка «Северные ворота» в Татарстане. Выпуск стал первым для госкорпорации и был востребован инвесторами: объем заявок превысил 9,3 млрд рублей.

Галимова показала кадры встреч Раиса Татарстана Рустама Минниханова на полях ВЭФ в канале в «МАКСе».

«Дальний Восток – сближает! Объятия на Восточном форуме», – подписала пост руководитель пресс-службы.

Минниханова тепло приветствовал советник Президента России, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

Минниханов встретился с китайскими партнерами на Восточном экономическом форуме Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис республики «на ногах» провел встречу с представителями Китая. «Воспитал всех главных строителей страны», – так Минниханова представил партнерам из Поднебесной заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Вероятно, он имел в виду главу Минстроя России Ирека Файзуллина, который много лет работал в Татарстане: возглавлял Минстрой республики, а затем был заместителем Премьер-министра РТ. И, конечно же, Марата Хуснуллина, который также был министром строительства РТ, а сейчас в статусе вице-премьера России курирует стройку по всей стране.

В зале пленарного заседания Минниханов поздоровался с вице-премьером России Александром Новаком.

«Как дела?» – спросил федеральный чиновник.

«Нормально», – ответил Минниханов.

Минниханов встретился с послом Беларуси в России на ВЭФ-2026 Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вслед за Новаком к Рустаму Минниханову перед началом пленарного заседания один за другим подходили участники ВЭФ: приветствовали Раиса Татарстана, протягивая руку для рукопожатия и короткого общения. Среди них был, например, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов.

«Беларусь с нами!» – поприветствовал его Минниханов.

Минниханов пообщался с главой Сбербанка Германом Грефом на ВЭФ Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Исэнмесез!» – поздоровался с Раисом Татарстана генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Он подошел к Минниханову, пока тот общался с главой Сбербанка Германом Грефом.

«О!» – словно не ожидая увидеть Минниханова на Дальнем Востоке, сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Наше солнце!» – отозвался о топ-менеджере руководитель республики.

Игорь Шувалов и Рустам Минниханов пообщались на ВЭФ-2026 Фото: пресс-служба Раиса РТ

Фотографии, предоставленные Лилией Галимовой, также передают скорее дружескую, нежели деловую атмосферу перед началом пленарного заседания. На них видно, что перед началом заседания Рустам Минниханов пообщался с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, а также с первым вице-премьером, бывшим министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Минниханов встретился с депутатом Госдумы Ириной Гусевой на ВЭФ Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель региона встретился на полях ВЭФ с депутатом Госдумы РФ Ириной Гусевой, которую «Ведомости» назвали основным кандидатом на должность главы Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению в новом созыве.

Во время пленарного заседания Владимир Путин ответил на самые острые вопросы, которые волнуют россиян Фото: пресс-служба Раиса РТ

Путин на ВЭФ ответил на вопросы о бензине, мобилизации и вкладах

Пленарное заседание с Президентом России продлилось свыше трех часов. Помимо Путина, в нем приняли участие руководители из Индонезии, Монголии, Мьянмы, КНР. Представители зарубежных делегаций рассказали о перспективах сотрудничества своих стран с Россией.

Во время пленарного заседания Владимир Путин ответил на самые острые вопросы, которые волнуют россиян. Президент высказался о ситуации с топливом и дефиците бензина, возможной новой мобилизации и слухах о заморозке банковских вкладов.

Он отметил стабильность российской банковской системы и признал, что часть экспертов считает действующее регулирование слишком жестким.

«Многие считают, что Правительство, Центральный банк – регулятор – немножко пережимает с тем, что связано с регулированием, что настало время для того, чтобы перейти к более мягкой кредитно-денежной политике, но в целом у нас ситуация стабильна», – заявил Путин.

Отдельно он прокомментировал распространяющиеся слухи о возможной заморозке банковских вкладов. Президент назвал такие сообщения глупыми вбросами.

«Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые», – сказал Путин.

Президент России ответил на вопрос о возможности новой мобилизации.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации», – сказал Путин.

Отвечая на вопрос, стоит ли россиянам привыкать к нехватке топлива, Президент заявил: «Мы должны быть ко всему готовы».

Отдельно Путин остановился на восстановлении нефтеперерабатывающих заводов после атак ВСУ. По его словам, значительная часть поврежденных мощностей уже восстановлена, а оставшиеся объекты планируется отремонтировать в ближайшее время.

«Думаю, 10% оставшихся мы восстановим в самое ближайшее время», – сказал Путин.

Президент России завершил пленарное заседание словами о совместной победе. Российский лидер продолжил прозвучавшую в выступлении Президента Индонезии Прабово Субианто поговорку «Один в поле не воин». Индонезийский лидер использовал ее, говоря об экономическом и международном сотрудничестве.

«Но и я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл: вместе победим», – сказал Путин.