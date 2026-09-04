В главном здании СБУ в центре Киева произошел взрыв

В главном офисе СБУ в центре Киева произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети главы киевского режима Владимира Зеленского.

По его словам, взрыв произошел в районе кабинета руководителя СБУ Александра Поклада. Зеленский добавил, что уже переговорил с Покладом. Как сообщают местные СМИ, над зданием поднимается густой дым.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Киеве сотрудники ГУР и СБУ начали перестрелку во время совместной операции. Сотрудник ГУР был убит, еще двое человек ранены. О причине перестрелки не сообщается. Тем не менее, информация о напряженных отношениях двух ведомств появляется уже не в первый раз.