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Общество 4 сентября 2026 14:00

Врачи ДРКБ удалили опухоль 5-летней девочке, из-за которой ее почти парализовало

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Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана прооперировали ребенка с опухолью, которая практически парализовала его. Об этом в своем канале в МАКС сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Пятилетняя девочка наблюдалась по месту жительства в другом регионе России. Недавно у нее появились боли в спине, а затем слабость в ногах. Родители обратились в ДРКБ Татарстана.

Ребенка экстренно госпитализировали и в течение первых суток провели все необходимые обследования. У девочки обнаружилась крупная опухоль спинного мозга, которая почти полностью сдавливала нервные структуры.

На следующий день ребенку выполнили сложную семичасовую операцию. Для максимально точного и безопасного удаления образования использовали микрохирургическую технику и интраоперационный нейрофизиологический мониторинг. Он позволил контролировать работу нервной системы прямо во время вмешательства.

Сейчас девочка проходит реабилитацию и активно восстанавливается.

#ДРКБ #Здоровье #медицина
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