Инвестиции, развитие регионов и встреча с тигром: заявления Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума обозначил ключевые задачи для экономики страны, рассказал о ситуации с инвестициями и федеральным бюджетом, а также анонсировал новые решения для бизнеса и развития российских регионов.





Фото: © Кирилл Казачков / photo.roscongress.ru

Частные инвестиции

Одной из главных задач государства Путин назвал создание условий для частных инвестиций. По его словам, именно частный капитал, а не государственные вложения и ресурсы, должен играть ключевую роль в инвестиционном процессе.

«Самое важное – это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции, а задача государства здесь заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования», – заявил Президент.

Путин отметил, что в последнее время объем инвестиций в России снизился по целому ряду причин. Одной из основных он назвал сознательную политику Центрального банка и Правительства РФ.

Глава государства пояснил, что регулятор и Правительство принимают меры для снижения инфляции и эта политика дает результат. При этом, подчеркнул Путин, необходимо следить за тем, чтобы ограничительные меры не привели к чрезмерному охлаждению экономики.

«Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем», – сказал он.

Дефицит бюджета

Говоря о ситуации с федеральным бюджетом, Путин выразил уверенность, что вопрос с его дефицитом удастся решить. Президент напомнил, что российский бюджет в разные периоды был как профицитным, так и дефицитным. По его мнению, сейчас необходимо прежде всего сохранять здоровую макроэкономическую ситуацию.

При этом существующий дефицит федерального бюджета глава государства назвал некритичным. Путин обратил внимание, что Россия имеет один из самых низких показателей государственного долга в мире.

«Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире, то ничего критичного здесь нет», – отметил Президент.

Путин также не считает, что из-за дефицита бюджета России следует отказываться от крупных инфраструктурных проектов и различных мер поддержки. По его словам, задача заключается не столько в экономии бюджетных средств, сколько в их рациональном использовании и правильном определении приоритетов.

Фото: © Сергей Лукин / photo.roscongress.ru

«Пас новому созыву Госдумы»

Отдельное внимание Путин уделил улучшению условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Он заявил, что необходимо и дальше создавать удобные и предсказуемые условия для инвесторов, учитывать запросы предпринимателей и потребности регионов, одновременно исходя из национальных интересов России.

Президент также рассчитывает на активную работу нового созыва Государственной Думы, выборы которого пройдут в сентябре. Путин назвал свое обращение своеобразным «пасом новому созыву Госдумы» и выразил надежду на плодотворную законодательную работу депутатов по улучшению делового климата.

Госзакупки «с полки»: школы и детсады смогут покупать товары на маркетплейсах

Одним из новых инструментов станет упрощение государственных закупок с использованием маркетплейсов. С 1 октября в России в экспериментальном формате начнут действовать новые правила, которые позволят активнее применять платформенные решения при закупках в регионах и муниципалитетах.

Нововведение будет распространяться на все субъекты России, а не только на Дальний Восток и Арктику. Образовательные учреждения, в том числе детские сады, школы и колледжи, смогут напрямую приобретать необходимые товары на отечественных маркетплейсах.

Развитие российских городов

Еще одним направлением работы Путин назвал развитие российских городов. По его словам, одна из важнейших задач руководства страны – обеспечить комфортные условия для жизни как в крупных промышленных центрах и региональных столицах, так и в малых городах.

Для этого необходимо последовательно развивать современную инфраструктуру, строить дороги, школы, больницы, культурные и спортивные объекты, а также благоустраивать парки. Все эти элементы, отметил Президент, должны формировать единое пространство для жизни и отдыха семей, развития способностей детей и молодежи и самореализации россиян разных поколений.

Путин также сообщил, что законопроект о мастер-планировании городов находится на завершающей стадии подготовки. Глава государства рассчитывает, что обе палаты Федерального Собрания примут его до конца 2026 года. По словам Президента, принятия документа ждут регионы, бизнес и экспертное сообщество.

«Хозяин тайги»

Во время пленарной сессии Путин рассказал и о поездке по Приморскому краю. Президент поделился впечатлениями от встречи с тигром во время поездки по лесу.

«На машине ехали по лесу, выходит тигр. Идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги!» – рассказал глава государства.

По его словам, ему было интересно увидеть природное богатство этих мест.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году – «Дальний Восток – развитие во благо людей». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России.