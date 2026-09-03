Готовы к диалогу: 82% жителей Челнов и Казани открыли двери членам «ИнформУИКа»

Фото предоставлено организаторами

В Татарстане подвели первые итоги реализации информационного проекта «ИнформУИК». По итогам первых дней работы 82% жителей Казани и Набережных Челнов, с которыми связывались участники проекта, открыли двери членам участковых избирательных комиссий, сообщают организаторы.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что 82% – это высокий уровень, показывающий готовность жителей к диалогу и желание получать информацию о выборах из надежного источника.

Фото предоставлено организаторами

«82 процента – это действительно высокий уровень. Он показывает, что жители Татарстана готовы к диалогу и хотят получать информацию о выборах из понятного и надежного источника. Для нас это очень хороший сигнал. Адресное информирование позволяет не просто рассказать избирателю о предстоящем голосовании, но и ответить на его вопросы: где находится участок, какие существуют способы голосования, что делать, если по состоянию здоровья он не может прийти на участок для голосования», – заявил Кондратьев.

Проект реализуется по инициативе ЦИК России, в Татарстане адресное информирование проводится в Казани и Набережных Челнах. На 3 сентября члены УИК обошли порядка 55% домовладений и проинформировали около 40% избирателей. В работе задействованы 10 территориальных и 609 участковых комиссий, всего привлечены 3250 обученных членов.

Фото предоставлено организаторами

Каждый участник проекта имеет специальную экипировку – накидку с логотипом и бейсболку, а также удостоверение личности и бейдж с печатью. Адресное информирование продолжится до 15 сентября.