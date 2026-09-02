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Общество 2 сентября 2026 17:50

Дополнительные поезда Казань – Аэропорт назначат 3 и 4 сентября

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Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 3 и 4 сентября в связи с проведением выставки в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».

  • Дополнительный поезд № 7602 из Казани отправится в 10.40 и прибудет на станцию Аэропорт в 11.00.
  • Поезд № 7601 со станции Аэропорт отправится в 10.05 и будет в Казани в 10.25.
  • Электричка № 7604 из Казани отправится в 14.30, на станцию Аэропорт она прибудет в 14.50.
  • Поезд № 7603 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 15.10 и прибудет в 15.40.

Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.

#дополнительные поезда #поезда казань - аэропорт
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