Дополнительные поезда Казань – Аэропорт назначат 3 и 4 сентября
Дополнительные поезда сообщением Казань – Аэропорт – Казань назначат 3 и 4 сентября в связи с проведением выставки в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».
- Дополнительный поезд № 7602 из Казани отправится в 10.40 и прибудет на станцию Аэропорт в 11.00.
- Поезд № 7601 со станции Аэропорт отправится в 10.05 и будет в Казани в 10.25.
- Электричка № 7604 из Казани отправится в 14.30, на станцию Аэропорт она прибудет в 14.50.
- Поезд № 7603 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 15.10 и прибудет в 15.40.
Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в пресс-службе.