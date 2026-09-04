30 млн рублей на сельские дворы заработала молодежь РТ на конкурсе «Я в агро»

Республика по итогам года продемонстрировала высокие результаты сразу в нескольких федеральных и окружных молодежных проектах. Татарстан второй год подряд одержал победу в фестивале уличного искусства «ФормАРТ», поднялся на третью строчку в проекте для работающей молодежи «МолоТ», а по итогам конкурса «Я в Агро» привлек 30 млн рублей на развитие сельских территорий, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

«Молодежь Татарстана активно участвует в проектах всех уровней и показывает результат. За этим стоят сами ребята, поддержка республики и большая работа всех, кто помогает им заявлять о себе на федеральном уровне. Отдельно хочу поблагодарить журналистское сообщество – благодаря вниманию СМИ к нашим проектам и активности жителей мы смогли усилить позиции Татарстана в окружных рейтингах», – отметил заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов.

В проекте ПФО для работающей молодежи «МолоТ» Татарстан переместился с четвертого на третье место и завоевал бронзу благодаря количеству поданных заявок и медийной поддержке. В этом году от республики поступила 3 151 заявка, в отборочных этапах участвовали представители 109 предприятий. В прошлом году проект объединил 2 217 участников от 34 предприятий Татарстана.

Всего по Приволжскому федеральному округу на «МолоТ» подали 16 тысяч заявок, участниками стали представители 800 мероприятий. Окружной финал собрал 420 участников из 14 регионов ПФО, в сборную Татарстана вошли 30 человек. Они представляли «Татнефть», СИБУР, «Нижнекамскнефтехим», «ТатНИПИнефть», «Элекон», КАМАЗ, НКШ и СБО «Шинник».

Еще одно достижение республики – победа в фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ». Татарстан становится победителем второй год подряд. В этом году первое место занял Александр Попов с муралом «Семейные традиции», созданным в Набережных Челнах к 400-летию города. Работа набрала почти 40 тысяч голосов жителей Татарстана и еще 1 200 голосов из других регионов – это принесло ей приз зрительских симпатий. Победители первых трех мест получили гранты от 100 до 200 тысяч рублей.

В 2025 году Татарстан также занял первое место в «ФормАРТе» – победил мурал Александра Попова «Ждет» в Зеленодольске. Сам художник отмечал, что за два года участия получил большой профессиональный опыт и теперь хочет передавать его молодым авторам.

«Вторая победа подряд в «ФормАРТе» – это результат, которым мы действительно гордимся. Александр Попов уже второй год показывает, что у татарстанских художников есть свой голос и сильные работы, которые находят отклик у людей по всей республике. Спасибо жителям Татарстана за такую активность в голосовании и всем, кто поддерживает наших молодых авторов», – сказал Владислав Усанов.

Еще одним крупным успехом стала победа Татарстана во всероссийском конкурсе «Я в Агро». Финал прошел в Тульской области и собрал около 700 участников из 44 регионов России. Команда из Татарстана заняла первое место, опередив представителей Марий Эл, Тульской и Вологодской областей.

Главный итог победы – 30 млн рублей. Средства направят на шесть проектов комплексного благоустройства сельских территорий – по 5 млн рублей на каждый. Инициативы реализуют в районах, представители которых вошли в состав татарстанской команды.

«Эта победа особенно важна тем, что ее результат вернется в Татарстан. 30 миллионов рублей будут направлены в наши районы и превратятся в конкретные проекты для сельских территорий. Ребята своим выступлением показали возможности сельской молодежи, а теперь их победа поможет сделать лучше места, где они живут и работают», – рассказала исполнительный директор РОО «Аграрное молодежное объединение РТ», руководитель проекта «Я – в Агро» в Татарстане Александра Грахова.

Грантовые конкурсы также остаются одним из главных инструментов поддержки молодежных инициатив. По итогам 2025 года Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу заявок и привлеченным средствам в рамках грантовых проектов. Ежегодно молодые татарстанцы подают более 800 заявок, около 40 проектов получают поддержку.

Сейчас продолжается второй сезон конкурса «Росмолодежь.Гранты». Заявки принимаются до 15 сентября, максимальный размер гранта – 1 млн рублей. Участвовать могут молодые люди от 14 до 35 лет.

«За последние годы мы видим, как меняется отношение молодых людей к грантам. Ребята приходят уже с конкретными проектами и понимают, чего хотят добиться. Наша задача – помочь им правильно оформить идею, найти сильные стороны проекта и довести заявку до результата. В Татарстане для этого есть 55 экспертов Росмолодежи, образовательные материалы и инструменты, которые позволяют получить поддержку прямо у себя в республике», – отметил руководитель АНО «Татарстан – территория возможностей» Камолиддин Бобохонов.

Одним из таких инструментов стал цифровой помощник Юлдаш, доступный в мессенджере МАКС. Бот помогает с социальным проектированием, формирует портфолио участника, содержит базу знаний и календарь молодежных мероприятий, а также информацию о молодежных площадках в районах Татарстана. В числе новых функций – сведения об избирательных участках и территориальных избирательных комиссиях. Сегодня ботом ежедневно пользуются более 1 200 человек. Протестировать сервис «Юлдаш» можно по ссылке.

Свою грантовую победу на Всероссийском форуме «Территория смыслов» одержала Саима Шагиахметова. На реализацию проекта «Играй с нами» она получила 300 тысяч рублей.

Первый сезон проекта прошел в 2024 году в одном из сел Пестречинского района. Теперь инициатива расширяется на весь район: в населенных пунктах пройдут семейные фестивали с дворовыми играми, а онлайн-сборник пополнится пятью новыми видеоинструкциями и текстовыми материалами.

«Первый сезон проекта показал, что людям действительно интересен такой формат. Благодаря гранту я могу расширить его и провести мероприятия уже во всем Пестречинском районе. На форуме мне очень помогли эксперты – мы вместе разбирали заявку и дорабатывали проект. Для меня это хороший пример того, как идея, которая появилась в своем селе, может вырасти в большой районный проект», – поделилась победительница конкурса «Росмолодежь.Гранты» Саима Шагиахметова.

Следующим крупным событием станет Единый день первокурсника 18 сентября. Впервые он пройдет одновременно в девяти городах Татарстана и объединит около 43 тысяч первокурсников. Главной площадкой в Казани станет Центр семьи «Казан».

Мероприятие пройдет в первый день голосования на выборах. Для многих первокурсников это будет первый опыт участия в выборах, поэтому организаторы предусмотрели информацию об избирательных участках, в том числе через ИИ-бота «Юлдаш».

«18 сентября мы хотим дать первокурсникам возможность сразу почувствовать масштаб студенческой жизни Татарстана. В этот день ребята познакомятся с молодежными проектами, университетами, работодателями, друг с другом. И для многих это будет еще один важный шаг во взрослую жизнь – первые выборы. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы необходимая информация была рядом и молодые люди могли самостоятельно принимать решения», – отметил Владислав Усанов.

Программа Единого дня первокурсника включает образовательный лекторий, презентации молодежных и студенческих объединений, карьерную зону с ведущими предприятиями республики, спортивные и интерактивные активности и концертную программу с участием локальных артистов и федерального гостя. Проведение мероприятия соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Осенью Татарстан также продолжит участие в проектах Приволжского федерального округа. В республике пройдут ставшие традиционными для молодежных активистов проекты «Герои Отечества» и слет поисковых отрядов «Никто не забыт». Точные даты мероприятий будут объявлены дополнительно.