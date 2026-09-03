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Общество 3 сентября 2026 15:32

«Капля жизни»: студенты КФУ поливали цветы в память о детях Беслана

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«Капля жизни»: студенты КФУ поливали цветы в память о детях Беслана
Фото: студенческий проект «Время быть патриотом»

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, студенты Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ приняли участие во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной памяти жертв бесланской трагедии 2004 года.

В память о заложниках, которые три дня находились в захваченной школе без воды, студенты набрали воду в ладони и полили растения у здания института. Этот жест стал символом сострадания и солидарности с теми, кто не дождался спасительной капли.

Трагедия в Беслане унесла жизни 334 человек, из которых 186 – дети. На месте разрушенной школы создан мемориальный комплекс «Город ангелов».

#КФУ #борьба с терроризмом #акция
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