«Капля жизни»: студенты КФУ поливали цветы в память о детях Беслана

Фото: студенческий проект «Время быть патриотом»

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, студенты Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ приняли участие во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной памяти жертв бесланской трагедии 2004 года.

В память о заложниках, которые три дня находились в захваченной школе без воды, студенты набрали воду в ладони и полили растения у здания института. Этот жест стал символом сострадания и солидарности с теми, кто не дождался спасительной капли.

Трагедия в Беслане унесла жизни 334 человек, из которых 186 – дети. На месте разрушенной школы создан мемориальный комплекс «Город ангелов».