Зарипова на «Казаньоргсинтезе»: «Это пример, как нужно относиться к человеку»

Делегация HR-руководителей предприятий Татарстана во главе с министром труда РТ Эльмирой Зариповой посетила «Казаньоргсинтез». Участники изучили практики работы с персоналом и отметили, что многие из них могут быть полезны другим предприятиям республики.





Мультимедийная доска почета

Делегация HR-руководителей крупнейших предприятий Татарстана во главе с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой побывала на казанском предприятии СИБУРа, где ознакомилась с лучшими практиками по работе с персоналом и улучшением условий труда.

В состав делегации вошли представители кадровых служб 45 предприятий и организаций республики, включая компании «Агросила», «АйСиЭл-КПО ВС», «Ак Барс Строй», «Газпром трансгаз Казань», «Международный аэропорт «Казань», «Нэфис Косметикс», «ПОЗиС», «Татэнерго», КНИТУ-КАИ, а также другие предприятия и организации.

Визит начался с посещения обновленной Аллеи почета «Казаньоргсинтеза». В 2026 году на нее занесены имена более 300 сотрудников, отмеченных за многолетнюю работу и вклад в развитие предприятия, Татарстана и страны. С 2023 года на предприятии вместо классической доски почета работает мультимедийная галерея на экранах с персональными видеопрофилями героев. Экраны установлены по пути к проходной, где ежедневно проходят тысячи сотрудников.

Психологи помогли снизить уровень стресса

Делегация посетила один из трех центров здоровья, оснащенных современным медицинским оборудованием. В центрах здоровья можно пройти профилактический медосмотр, диспансеризацию, вакцинацию и физиотерапию, а также оформить листы нетрудоспособности и получить направления к узким специалистам.

Кроме того, на предприятии работают три комнаты психологической разгрузки персонала, оснащенные массажными креслами и капсулами сна. Сотрудники могут пройти программу профилактики стресса и записаться на индивидуальный сеанс с психологом.

Результаты этой политики отражает статистика: в 2022 году средний показатель временной утраты трудоспособности работников по болезни составлял 11,8 дня, а сейчас – 6,2 дня; доля сотрудников без больничных листов за тот же период выросла с 41% до 53%, а уровень стресса у сотрудников компании снизился на 46%.

Здоровое питание и бесплатный салат-бар

По программе улучшения условий труда на «Казаньоргсинтезе» открылись четыре современные столовые после полной реконструкции. Совместно с оператором – группой компаний «Бахетле» – в столовых сделан современный ремонт и увеличено количество посадочных мест.

Меню обновлено с акцентом на сбалансированное, качественное и здоровое питание. Для сотрудников работает бесплатный салат-бар с сезонными овощами и фруктами с элементами шведского стола. Средний чек составляет порядка 180 рублей.

После модернизации количество сотрудников, питающихся в столовых, выросло в два раза. Главный целевой показатель – удовлетворенность сотрудников системой питания на уровне не ниже 95%.

Делегация также посетила Центральную заводскую лабораторию – единый центр контроля качества, созданный в 2024 году в результате объединения 28 ранее разрозненных производственных лабораторий. Модернизация позволила поднять уровень автоматизации процессов с 21% до 70%.

Высшая оценка от министра

После осмотра состоялось заседание HR-клуба по обмену лучшими практиками. Министр труда Татарстана Эльмира Зарипова рассказала об инструментах поддержки работодателями ветеранов, связанных с трудоустройством, адаптацией, принятием в коллектив.

«Важно не только то, насколько готов сам ветеран вернуться к труду, но и готовность коллектива принять человека с новым опытом. Сегодня мы увидели прекрасные медицинские кабинеты и комнаты психологической разгрузки на «Казаньоргсинтезе» – это наглядный пример того, как нужно относиться к человеку. Опыт предприятия по выращиванию молодых специалистов с самого старта, через наставничество и погружение в ценности компании, – это лучший пример того, как человек становится частью большой команды», – отметила Эльмира Зарипова.

Президент Ассоциации корпоративных психологов РФ Мария Митичкина подчеркнула тренд на трансформацию HR-служб.

«Мы видим, что психологи действительно становятся востребованы, и важно готовить специалистов, которые разбираются именно в корпоративных процессах и организационной культуре, – тех, кто поможет сотруднику сориентироваться в среде и повысить стрессоустойчивость. Особенно важно это для поколения зумеров, которое только приходит на работу. Эта категория особенно ценит наличие корпоративного психолога в организации – это весомый аргумент при выборе работодателя, что подтверждается и статистикой, и практикой. Молодежи обязательно нужно помогать адаптироваться, налаживать коммуникацию и понимать корпоративные процессы», – рассказала она.

Школа – вуз – завод

Сегодня на предприятии работает около 5 тысяч человек, из них 20% – женщины, а больше 1,8 тыс. сотрудников – это молодые специалисты до 35 лет, сообщила директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Виктория Макуха.

«Мы не выделяем какое-то поколение как главное, помогаем адаптироваться всем – и молодым, и серебряному возрасту, и многодетным семьям. Наставники из старшего поколения передают опыт, а молодые ребята помогают осваивать искусственный интеллект. Наш успех в том, что мы помогаем каждому чувствовать свое место в коллективе и компании», – подчеркнула она.

Сотрудники компании общаются с молодыми людьми – потенциальными работниками – еще со школьной скамьи, обеспечивая бесшовный переход от школы, ссузов и вузов на предприятие. На «Казаньоргсинтезе» действует молодежное движение, которое вовлекает ребят в волонтерство, творчество, спорт, R&D-направления. Рост вовлеченности и лояльности сотрудников еще 3-4 года назад составлял около 70%, сейчас он превышает 96%.

Напомним, что СИБУР входит в топ-5 лучших работодателей России по версии HeadHunter, признана лучшей нефтехимической и химической компанией года по версии Best Company Award от Changellenge, вошла в список лучших работодателей для молодежи по версии Forbes («золотая группа») и закрепила свое лидерство среди студентов профильных вузов и ссузов по рейтингу FutureToday «Лучшие работодатели России».

Практика, полезная всем

Участники круглого стола подчеркнули актуальность корпоративной психологической поддержки. Некоторые предприятия намерены включить психологическое сопровождение в адаптационный и учебный процессы, особенно при работе с новыми сотрудниками, а также ветеранами.

– Я здесь не впервые, но каждый раз впечатляюсь новыми идеями, новыми подходами. Видно, как предприятие растет, развивается, привносит новое в производство. Очень радует визуальная картина: рабочие места чистые, аккуратные, все сотрудники в средствах индивидуальной защиты, присутствуют все необходимые обозначающие знаки. Это напрямую влияет на условия труда и отношение людей к своему делу, – поделилась впечатлениями руководитель управления кадровой политики ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Татьяна Михайлова.

– Подобные встречи всегда ценны и полезны, потому что дают возможность увидеть практический опыт других компаний в реализации кадровой политики. Мы увидели на «Казаньоргсинтезе» прекрасные условия для труда и отдыха: кабинеты психоэмоциональной разгрузки, возможность плановых консультаций с психологом (не менее одного раза в год для каждого сотрудника), а также полноценный медицинский пункт, где можно оперативно получить любую помощь прямо на месте. Это очень хорошая практика, которая дает нам повод задуматься о том, как мы можем организовать подобное у себя, – рассказал начальник управления по работе с персоналом «Сетевой компании» Всеволод Семенюк.

– Такие визиты формируют живое общение между предприятиями, дают нам возможность учиться новому друг у друга. Сегодня я увидела на “Казаньоргсинтезе” современные подходы к созданию комфортных условий труда, которые уже внедрены и работают. Это помогает нам понимать, к чему мы сами стремимся и какие инструменты можем адаптировать на своих производствах. Сегодня мы получили мощный импульс для развития кадровой политики, – сообщила директор по персоналу КАЗ им. С. П. Горбунова – филиала АО «Туполев» Галина Обухова.

– О СИБУРе и «Казаньоргсинтезе» ходят легенды как о компании, которая бережно и внимательно относится к своим работникам. Сегодня я лично убедился, что это не просто красивые слова. Все, что мы увидели, от медицинских центров и комнат психологической разгрузки до обновленных столовых, – это не показная акция, а ежедневная рутина, в которую вложены ресурсы и искреннее отношение. Здесь созданы все условия, чтобы человек с удовольствием приходил на работу. Такая культура не формируется за один день, она воспитывается годами. И самое главное – на производстве к людям относятся не как к ресурсу, а как к членам большой семьи. Это вдохновляет и дает нам ориентир для собственного движения вперед, – заявил начальник управления кадров и председатель профсоюзной организации Казанского (Приволжского) федерального университета Артур Галимов.

Фотографии предоставлены Казанским предприятием СИБУРа