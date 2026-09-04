«От аналога к цифре»: как «Связьтранснефть» создает цифровую экосистему в стране

Филиал АО «Связьтранснефть» – Волго-Камское ПТУС – за последние годы реализовал ряд крупных проектов по обеспечению бесперебойной связи и модернизации оборудования на магистральных нефтепроводах. Какие технологии используют сегодня в отрасли и как строилась карьера руководителя филиала – в материале «Татар-информа».





Прошел все ступени производственной лестницы.

– Радик Исмагилович, вы начинали свою карьеру электромонтером в общежитии Казанского государственного университета, а затем пришли в систему «Транснефть». Как строился этот переход и что вам дал тот первый опыт?

– Будучи студентом 2 курса Казанского государственного энергетического университета, я решил совмещать учебу с работой и начал трудовую деятельность с рабочей специальности. В 2007 году я перешел в дочернее общество Компании, которая тогда называлась ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».

Начинал инженером по энергоресурсам, затем был инженером-энергетиком, главным энергетиком, заместителем главного инженера по безопасности труда и производственному контролю. Также с 2019 по 2020 год успел поработать на государственной службе, начальником Казанского отдела Приволжского управления Ростехнадзора. Прошел все ступени производственной лестницы. И каждый этап давал новое понимание отрасли. А 2020 году возглавил Волго-Камское производственно-техническое управление связи.

– Ваш филиал ведет историю с 1957 года. Сегодня вы обслуживаете объекты в одиннадцати регионах – от Татарстана до Оренбуржья. Что изменилось за последние годы в технологическом плане?

– Самое главное – мы перешли от аналоговой связи к полноценной цифровой экосистеме. Сегодня наши линии – это высокоскоростные волоконно-оптические магистрали со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Они обеспечивают диспетчерскую связь, телефонию, видеоконференции и управление технологическими процессами. Мы построили сети подвижной радиосвязи стандарта DMR Tier-3 – теперь даже в глухой степи, где нет сотовой связи, наши бригады имеют устойчивую связь.

Это вопрос безопасности людей, которые работают на трассе. Но впереди много важных проектов, которые обеспечат дальнейшее укрепление технологического суверенитета и надежность наших сетей.

Установили 19 базовых станций и модернизировали 39 объектов

– За последние пять лет вы реализовали 36 крупных проектов. Что считаете главным достижением?

– Я бы выделил два. Первый – создание системы подвижной радиосвязи вдоль нефтепроводов «Альметьевск – Горький-2». Мы установили 19 базовых станций, оснастили передвижные узлы мобильными комплектами – теперь во время аварийных работ связь разворачивается за часы.

Второй – строительство волоконно-оптической линии на участке Альметьевск – Башкултаево: проложили более 500 километров кабеля, модернизировали 39 объектов. Это дало возможность управлять магистралями в режиме реального времени. И все это – работа всего коллектива.

«Эколидер» и социальная активность

– В 2021 году ваш филиал занял третье место в конкурсе «Эколидер» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность». Что это был за конкурс и каково значение этой награды для коллектива?

– Да, мы очень гордимся этим достижением. Этот конкурс проводится в Республике Татарстан для поощрения предприятий, которые внедряют экологически ответственные подходы. В своей работе мы строго следуем принципам, заложенным в ПАО «Транснефть». На первом месте – жизнь и здоровье работников.

Мы стремимся к рациональному использованию ресурсов, делаем акцент на предупреждение аварий, а не на ликвидации последствий. Заботимся об экологии, вовлекаем персонал в управление и всегда открыто делимся информацией о нашей деятельности.

– Радик Исмагилович, ваши сотрудники регулярно добиваются успехов в профессиональных конкурсах. А как обстоят дела с творческой и спортивной жизнью коллектива?

– Мы уделяем большое внимание развитию и поддержанию здорового образа жизни среди сотрудников. АО «Связьтранснефть» выделяет средства нашему филиалу в рамках исполнения обязательств по коллективному договору. Это позволяет нам проводить спортивные, командообразующие мероприятия и создавать условия для занятий спортом.

Совсем недавно, в апреле этого года, двое наших сотрудников отличились на чемпионате по шахматам среди предприятий топливно-энергетического комплекса – коллеги заняли почетные призовые места. Конкуренция там была серьезная, собрались лучшие игроки со всего региона.

Для нас такие победы – повод для гордости. Они показывают, что наши специалисты умеют стратегически мыслить не только на производстве, но и за шахматной доской, а также обладают отличной физической подготовкой. А это, между прочим, очень важные качества для связиста.

– А как обстоят дела с социальной ответственностью? Ведь крупное предприятие – это не только цифры и километры кабеля.

– Мы стараемся быть полезными не только на производстве. Наш коллектив активно участвует в волонтерских проектах. Например, мы взяли шефство над Республиканским специализированным домом ребенка в Казани. Это лечебно-профилактическое учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов с рождения и до 4 лет.

Доброй традицией нашего филиала стало ежегодное участие работников в субботнике на территории этого учреждения. В этом году мы покрасили беседки, убрали сухие ветки. Также приобрели для дома ребенка мебель. Часто организовываем благотворительные акции – закупаем игрушки, тренажеры, медикаменты.

Инициатива рождается от самого коллектива – люди хотят помогать, и мы эту тягу поддерживаем. Коллектив филиала также регулярно принимает участие в общегородских и республиканских субботниках по благоустройству территорий, внося свой вклад в чистоту и порядок родного города.

«Движемся к тому, чтобы к 2030 году связь на всех магистралях стала еще более устойчивой»

– Говоря о настоящем, невозможно не заглядывать в будущее. Каким вы видите развитие филиала на ближайшее время и что будет в 2030 году?

– Планы у нас амбициозные, но абсолютно реальные. До конца 2027 года мы реализуем несколько крупных объектов строительства, которые обеспечат бесперебойную и безаварийную работу системы подвижной радиосвязи на ключевых участках. В Пермском крае мы продолжим развитие СПРС ТН-Прикамье.

В Татарстане построим сети на участках Лазарево – Ковали – Студенец. Каждый из этих проектов – это новые километры надежной связи, цифровая защита нефтепроводов и безопасность наших сотрудников.

Мы движемся к тому, чтобы к 2030 году связь на всех магистралях стала еще более устойчивой, автономной и интеллектуальной. И, конечно, в фокусе остаются люди – их подготовка, вовлеченность и профессионализм.

Фотографии предоставлены: филиал АО «Связьтранснефть» – «Волго-Камское ПТУС»

Для справки:

Филиал АО «Связьтранснефть» – «Волго-Камское ПТУС» начал свое существование 24 октября 1957 года. Предприятие обеспечивает технологическую и оперативно-производственную связь, а также техническое обслуживание и плановый ремонт оборудования для пяти районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть – Прикамье»: Казанского, Альметьевского, Пермского, Ромашкинского и Удмуртского.

География обслуживания охватывает 11 субъектов Российской Федерации – от Татарстана и Удмуртии до Оренбуржья и Самарской области, включая Чувашию, Марий Эл, Республику Башкортостан, Пермский край, а также Свердловскую, Кировскую и Ульяновскую области.

За последние годы в филиале реализованы ключевые инфраструктурные проекты. Построены волоконно-оптические линии связи на участках Ковали – Лазарево, Лазарево – Тобольск, Азнакаево – Субханкулово, модернизировано оборудование передачи данных на участке Мешиха – Альметьевск.

Оснащено современными цифровыми системами связи новое здание административно-управленческого персонала АО «Транснефть – Прикамье». Создан резервный центр управления оборудованием сети связи АО «Связьтранснефть», что гарантирует бесперебойное управление даже в экстренных ситуациях. При реализации объектов основной упор ставится на применении отечественного оборудования.

Высокие показатели в производственной деятельности и вклад в развитие топливно-энергетического комплекса ежегодно оцениваются – сотрудники филиала удостаиваются наград ПАО «Транснефть», АО «Связьтранснефть» и Министерства энергетики РФ.

В этом году труд Радика Шафикова получил высокую оценку – он удостоен Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Признание получает и активная гуманитарная миссия: помощь, которую филиал направляет военнослужащим в зоне СВО, а также помощь членам их семей, отмечена искренней благодарностью бойцов за неравнодушие, поддержку и реальный вклад в общее дело.

Но сам директор неизменно подчеркивает: эти награды – заслуга всего коллектива Волго-Камского ПТУС. И руководство ПАО «Транснефть», и Правительство республики отмечают, что за пять лет в филиале введено в эксплуатацию 36 объектов комплексной программы, а общий объем инвестиций превысил 2,2 миллиарда рублей. Это весомый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны.