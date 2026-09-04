«От аналога к цифре»: как «Связьтранснефть» создает цифровую экосистему в стране
Филиал АО «Связьтранснефть» обеспечивает бесперебойное управление магистралями связи в 11 регионах России
Филиал АО «Связьтранснефть» – Волго-Камское ПТУС – за последние годы реализовал ряд крупных проектов по обеспечению бесперебойной связи и модернизации оборудования на магистральных нефтепроводах. Какие технологии используют сегодня в отрасли и как строилась карьера руководителя филиала – в материале «Татар-информа».
Прошел все ступени производственной лестницы.
– Радик Исмагилович, вы начинали свою карьеру электромонтером в общежитии Казанского государственного университета, а затем пришли в систему «Транснефть». Как строился этот переход и что вам дал тот первый опыт?
– Будучи студентом 2 курса Казанского государственного энергетического университета, я решил совмещать учебу с работой и начал трудовую деятельность с рабочей специальности. В 2007 году я перешел в дочернее общество Компании, которая тогда называлась ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».
Начинал инженером по энергоресурсам, затем был инженером-энергетиком, главным энергетиком, заместителем главного инженера по безопасности труда и производственному контролю. Также с 2019 по 2020 год успел поработать на государственной службе, начальником Казанского отдела Приволжского управления Ростехнадзора. Прошел все ступени производственной лестницы. И каждый этап давал новое понимание отрасли. А 2020 году возглавил Волго-Камское производственно-техническое управление связи.
– Ваш филиал ведет историю с 1957 года. Сегодня вы обслуживаете объекты в одиннадцати регионах – от Татарстана до Оренбуржья. Что изменилось за последние годы в технологическом плане?
– Самое главное – мы перешли от аналоговой связи к полноценной цифровой экосистеме. Сегодня наши линии – это высокоскоростные волоконно-оптические магистрали со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Они обеспечивают диспетчерскую связь, телефонию, видеоконференции и управление технологическими процессами. Мы построили сети подвижной радиосвязи стандарта DMR Tier-3 – теперь даже в глухой степи, где нет сотовой связи, наши бригады имеют устойчивую связь.
Это вопрос безопасности людей, которые работают на трассе. Но впереди много важных проектов, которые обеспечат дальнейшее укрепление технологического суверенитета и надежность наших сетей.
Установили 19 базовых станций и модернизировали 39 объектов
– За последние пять лет вы реализовали 36 крупных проектов. Что считаете главным достижением?
– Я бы выделил два. Первый – создание системы подвижной радиосвязи вдоль нефтепроводов «Альметьевск – Горький-2». Мы установили 19 базовых станций, оснастили передвижные узлы мобильными комплектами – теперь во время аварийных работ связь разворачивается за часы.
Второй – строительство волоконно-оптической линии на участке Альметьевск – Башкултаево: проложили более 500 километров кабеля, модернизировали 39 объектов. Это дало возможность управлять магистралями в режиме реального времени. И все это – работа всего коллектива.
«Эколидер» и социальная активность
– В 2021 году ваш филиал занял третье место в конкурсе «Эколидер» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность». Что это был за конкурс и каково значение этой награды для коллектива?
– Да, мы очень гордимся этим достижением. Этот конкурс проводится в Республике Татарстан для поощрения предприятий, которые внедряют экологически ответственные подходы. В своей работе мы строго следуем принципам, заложенным в ПАО «Транснефть». На первом месте – жизнь и здоровье работников.
Мы стремимся к рациональному использованию ресурсов, делаем акцент на предупреждение аварий, а не на ликвидации последствий. Заботимся об экологии, вовлекаем персонал в управление и всегда открыто делимся информацией о нашей деятельности.
– Радик Исмагилович, ваши сотрудники регулярно добиваются успехов в профессиональных конкурсах. А как обстоят дела с творческой и спортивной жизнью коллектива?
– Мы уделяем большое внимание развитию и поддержанию здорового образа жизни среди сотрудников. АО «Связьтранснефть» выделяет средства нашему филиалу в рамках исполнения обязательств по коллективному договору. Это позволяет нам проводить спортивные, командообразующие мероприятия и создавать условия для занятий спортом.
Совсем недавно, в апреле этого года, двое наших сотрудников отличились на чемпионате по шахматам среди предприятий топливно-энергетического комплекса – коллеги заняли почетные призовые места. Конкуренция там была серьезная, собрались лучшие игроки со всего региона.
Для нас такие победы – повод для гордости. Они показывают, что наши специалисты умеют стратегически мыслить не только на производстве, но и за шахматной доской, а также обладают отличной физической подготовкой. А это, между прочим, очень важные качества для связиста.
– А как обстоят дела с социальной ответственностью? Ведь крупное предприятие – это не только цифры и километры кабеля.
– Мы стараемся быть полезными не только на производстве. Наш коллектив активно участвует в волонтерских проектах. Например, мы взяли шефство над Республиканским специализированным домом ребенка в Казани. Это лечебно-профилактическое учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов с рождения и до 4 лет.
Доброй традицией нашего филиала стало ежегодное участие работников в субботнике на территории этого учреждения. В этом году мы покрасили беседки, убрали сухие ветки. Также приобрели для дома ребенка мебель. Часто организовываем благотворительные акции – закупаем игрушки, тренажеры, медикаменты.
Инициатива рождается от самого коллектива – люди хотят помогать, и мы эту тягу поддерживаем. Коллектив филиала также регулярно принимает участие в общегородских и республиканских субботниках по благоустройству территорий, внося свой вклад в чистоту и порядок родного города.
«Движемся к тому, чтобы к 2030 году связь на всех магистралях стала еще более устойчивой»
– Говоря о настоящем, невозможно не заглядывать в будущее. Каким вы видите развитие филиала на ближайшее время и что будет в 2030 году?
– Планы у нас амбициозные, но абсолютно реальные. До конца 2027 года мы реализуем несколько крупных объектов строительства, которые обеспечат бесперебойную и безаварийную работу системы подвижной радиосвязи на ключевых участках. В Пермском крае мы продолжим развитие СПРС ТН-Прикамье.
В Татарстане построим сети на участках Лазарево – Ковали – Студенец. Каждый из этих проектов – это новые километры надежной связи, цифровая защита нефтепроводов и безопасность наших сотрудников.
Мы движемся к тому, чтобы к 2030 году связь на всех магистралях стала еще более устойчивой, автономной и интеллектуальной. И, конечно, в фокусе остаются люди – их подготовка, вовлеченность и профессионализм.
Фотографии предоставлены: филиал АО «Связьтранснефть» – «Волго-Камское ПТУС»