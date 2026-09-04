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Экономика 4 сентября 2026 17:34

В Татарстане планируется создать Центр поддержки экспорта

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В Татарстане планируется создать Центр поддержки экспорта
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане по инициативе Министерства экономики РТ планируется создать новую автономную некоммерческую организацию – Центр поддержки экспорта Республики Татарстан.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Учредителями центра выступят Минэкономики РТ и некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

В 90-дневный срок учредители должны будут утвердить устав центра и обеспечить его государственную регистрацию. Также им предстоит осуществлять иные функции и полномочия, обусловленные их статусом, в соответствии с федеральным законодательством.

Контроль за исполнением настоящего постановления будет возложен на Министерство экономики РТ.

Создание Центра поддержки экспорта РТ будет способствовать реализации целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

#экспорт #поддержка бизнеса
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