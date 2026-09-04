В Казани после проверки на складе депортировали 15 незаконных мигрантов.

Как сообщили в МВД по РТ, в республике проводится профилактическая операция «Нелегальный мигрант». Накануне был проверен склад на улице Тихорецкой, а также стройка на улице Братьев Батталовых. В результате было обнаружено 30 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

На них составили 62 протокола, 15 человек депортировали. Кроме того, в настоящее время собирают доказательства незаконного привлечения мигрантов к труду работодателем – если вина будет доказана, ему грозит штраф.