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Происшествия 4 сентября 2026 15:46

В Казани после проверки на складе депортировали 15 незаконных мигрантов

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В Казани после проверки на складе депортировали 15 незаконных мигрантов.

Как сообщили в МВД по РТ, в республике проводится профилактическая операция «Нелегальный мигрант». Накануне был проверен склад на улице Тихорецкой, а также стройка на улице Братьев Батталовых. В результате было обнаружено 30 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

На них составили 62 протокола, 15 человек депортировали. Кроме того, в настоящее время собирают доказательства незаконного привлечения мигрантов к труду работодателем – если вина будет доказана, ему грозит штраф.

#МВД по РТ #незаконные мигранты
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