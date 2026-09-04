Полуфинал «Большой перемены» в Казани соберет более 400 учащихся из 40 регионов

В Казани с 7 по 10 сентября состоится полуфинальный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8–10 классов и студентов колледжей. Площадкой выступит Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, где соберутся около 400 участников из более чем 40 субъектов РФ, сообщили в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан.

«Большая перемена» дает ребятам возможность проверить себя в реальных задачах, попробовать командную работу и понять, какие навыки уже помогают им двигаться вперед. В Казани полуфиналисты также познакомятся с городом, примут участие в просветительской программе и культурных мероприятиях.

«В Татарстан приедут ребята из более чем 40 регионов России. У каждого за плечами своя история, свои проекты, свой опыт. Здесь они встретятся, будут вместе решать задачи, придумывать что-то новое и поддерживать друг друга. Такие встречи всегда запоминаются, потому что после них остаются не только результаты конкурса, но и люди, с которыми хочется продолжать общаться. Мы рады принять участников «Большой перемены» в Казани и показать им Татарстан», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

В текущем сезоне школьники 8–10 классов и студенты СПО впервые получили возможность выбрать формат участия – командный или индивидуальный. На полуфинале оба варианта объединятся: команды и одиночные конкурсанты будут совместно решать практические кейсы, демонстрируя знания, инициативность и компетенции. Участники команды, не прошедшей в финал, при этом смогут продолжить борьбу в индивидуальном зачете при условии успешного проявления в отдельных направлениях.

В этом сезоне акцент сделан на социальных инициативах и принесении пользы малой родине, региону и стране. До полуфинала школьники и студенты занимались волонтерскими проектами в своих субъектах. В ходе просветительской программы им также предложат дистанционные курсы по информационной безопасности и финансовой грамотности.

В рамках конкурсных испытаний полуфиналистам предстоит продемонстрировать уровень логического мышления и знание значимых достижений России в различных областях. Проведение подобных мероприятий соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Торжественное закрытие полуфинала запланировано на 9 сентября. До этого момента участники посетят достопримечательности Казани и примут участие в образовательных и культурных мероприятиях.

Финалы конкурса для старшеклассников и студентов колледжей пройдут в октябре–ноябре. Лауреаты первой степени получат по 1 млн рублей, второй – по 200 тыс. рублей, третьей – по 100 тыс. рублей. Двадцать капитанов команд, ставших лауреатами первой степени, также получат возможность работать с наставником.

Педагоги-наставники победителей получат денежные премии от 50 до 200 тыс. рублей в зависимости от категории лауреата. Для них также предусмотрена просветительская программа от партнеров конкурса.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых и проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».