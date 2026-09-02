Минниханов встретился с коллективом Казанского авиазавода

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова – филиал АО «Туполев», где встретился с коллективом и ветеранами производства, сообщается в его официальном канале в МАКС.

Согласно полученной информации, ветераны отметили значительные изменения на заводе в последние годы благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и федерального правительства.

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС

По данным пресс-службы Раиса РТ, на встрече также присутствовали управляющий директор АО «Туполев» Юрий Абросимов, директор КАЗ Зуфар Миргалимов, руководители подразделений, ветераны и молодежные активисты.

Сотрудники поблагодарили Раиса за поддержку предприятия по разным направлениям: модернизация, помощь молодежи и ветеранам, спорт, культура, образование и улучшение бытовых условий.

Минниханов отметил, что завод удалось сохранить благодаря первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Сейчас производство – мирового уровня, предприятие находится под контролем главы государства. По решению президента восстановлен Ту-160, строится новое производство с автоматизированными логистическими центрами. В планах – создание современных самолетов, подчеркнул Раис.

Молодые специалисты попросили открыть бюджетные места на заочной форме в Казанском авиационно-техническом колледже – Минниханов поручил проработать вопрос. Сотрудники предложили вывести фестиваль работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» на международный уровень – Раис поддержал идею и предложил пригласить партнеров из Центральной Азии и Белоруссии.

Многодетные родители поблагодарили руководство республики за заботу и создание условий для воспитания детей.

В 2027 году завод отметит 100-летие. Минниханов поручил создать оргкомитет по подготовке юбилея и провести мероприятия на высоком уровне.

«Радует, что на Казанском авиационном заводе молодое поколение продолжает трудовые достижения старшего поколения. В следующем году предприятию исполнится 100 лет. Мы достойно отметим этот большой юбилей, потому что такие заводы – гордость республики!», – сказал Минниханов.