Россияне смогут подтверждать льготы на проезд через МАКС с 1 сентября

С 1 сентября вступили в силу обновленные правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Согласно документам Минтранса РФ, россияне получили возможность подтверждать право на льготный проезд через мобильное приложение МАКС.

Изменения затронут прежде всего многодетные семьи, школьников, студентов и граждан старшего возраста.

Как сообщала РИА Новости в августе член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, это поможет сократить количество бумажных документов, которые людям необходимо иметь при себе, а также избежать ситуаций, когда забывший льготное удостоверение человек платит полную стоимость проезда.

Она отмечала также, что появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. Благодаря этому сократится число конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте.