Ильдус Гараев: Борьба с терроризмом в РТ официально признана общенародным делом

С момента страшной трагедии в Беслане терроризм изменился – на смену массовым захватам заложников пришла вербовка через мессенджеры для совершения терактов и диверсий. Как республика отвечает на эти угрозы? Какие схемы используют сегодня вербовщики? Что делать, если близкий человек попал под их влияние?





В связи с тем, что преступники постоянно совершенствуют свою модель поведения, используя современные ИИ-технологии, психологические приемы, нет единой формулы по выявлению преступника

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

«Терроризм после Беслана стал более гибким, технологичным и сложным для прогнозирования»

Сегодня, 3 сентября, в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагедией с захватом заложников в Беслане в 2004 году. В беседе с «Татар-информом» руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Татарстане Ильдус Гараев отметил, что основные мероприятия в республике в этот день будут посвящены памяти жертв терактов и воспитанию у молодежи бдительности и неприятия экстремизма.

В первую очередь сегодня пройдут церемонии возложения цветов. Как и в прошлые годы, в парках и у мемориалов, например в казанском парке Победы, состоится возложение цветов к Вечному огню. В нем примут участие студенты, школьники, представители общественных организаций и власти.

Для учащихся республики организуют специальные занятия. Среди них интерактивные классные часы для школьников «КиберКвестор», посвященные основам кибербезопасности, и «Диктант безопасности» для студентов средних специальных учебных заведений. Кроме того, в школах пройдут профилактические беседы с сотрудниками правоохранительных органов.

Во Дворце культуры «Юность» состоится театрализованный концерт «Несломленные духом» – это дань памяти жертвам трагических событий и символ нашего единства перед лицом общей угрозы. Через музыку, пластику и драматическое слово артисты расскажут о силе человеческого духа, способного противостоять злу.

– Илдус Халикович, как вы считаете, изменился ли терроризм за годы после Бесланской трагедии? Как он выглядит сегодня?

– После трагедии в Беслане в 2004 году террористическая угроза претерпела значительные изменения. В первую очередь изменился сам характер угроз: от крупных, хорошо организованных групп с четкой иерархией, захватывающих заложников, к более децентрализованной, «сетевой» структуре, где все большую роль играют «волки-одиночки» и использование современных технологий.

Претерпели изменения идеология и цели терроризма: от сепаратизма к глобальному джихаду. Если в начале 2000-х годов терроризм в России в значительной степени был связан с сепаратистскими движениями, то со временем на первый план вышла радикальная религиозная идеология. Террористические группировки, такие как ИГИЛ, провозгласили цели глобального джихада, что привело к появлению спящих ячеек и вербовке сторонников в самых разных регионах, включая Татарстан и Башкортостан.

Изменились также тактика и методы террористических проявлений. Методы терактов стали более разнообразными и во многих случаях более сложными для предотвращения. Наряду со взрывами и использованием террористов-смертников широкое распространение получили нападения с использованием автомобилей для наезда на толпу и стрельба из огнестрельного оружия. Ярким примером является теракт в «Крокус Сити Холле», который стал крупнейшим в России за последние 20 лет и был совершен без применения взрывных устройств. Кроме того, наблюдается рост числа диверсий, включая атаки с помощью БПЛА и поджоги объектов инфраструктуры.

Наблюдается опасная тенденция – рост числа атак, совершенных одиночными террористами, не имеющими формальной связи с крупными организациями. Эти люди часто радикализируются через интернет, социальные сети и игровые платформы. Более того, наблюдается тенденция к «омоложению» – растет число арестов несовершеннолетних по подозрению в терроризме.

Государство вынуждено отвечать на возросшие террористические угрозы усилением контроля. Созданы новые правовые инструменты, расширены полномочия силовых и правоохранительных структур. В то же время в современном мире борьба с терроризмом все больше смещается в цифровую сферу: отслеживание финансирования, пресечение вербовки в интернете и борьба с распространением радикальной пропаганды выходят на передний план.

Таким образом, терроризм после Беслана стал более гибким, технологичным и сложным для прогнозирования, что требует постоянного совершенствования методов борьбы с ним как на национальном, так и на международном уровне.

Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Татарстане Ильдус Гараев Фото: аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан

«В Татарстане мирно сосуществуют ислам и православие»

– Татарстан – это многонациональный и многоконфессиональный регион. Что именно, на ваш взгляд, позволяет сохранять баланс в республике, чтобы все жили дружно с уважением друг к другу?

– Сохранение межнационального и межконфессионального мира в Татарстане – это результат комплексной и осознанной государственной политики, подкрепленной историческими традициями и активной работой общества. Это не стихийно сложившаяся атмосфера, а система, которую постоянно поддерживают и развивают.

Ключевые факторы, обеспечивающие этот баланс, можно разделить на несколько основных направлений.

Стратегическая государственная политика и ее обновление

Фундаментом стабильности является продуманная стратегия на уровне республики. В мае 2026 года в Татарстане была принята обновленная Концепция государственной национальной политики, которая синхронизирована с федеральной Стратегией до 2036 года. Эта концепция – не просто декларация, а рабочий документ, определяющий цели и приоритеты для всех органов власти.

Важнейший аспект обновления – адаптация к новым вызовам. В новой редакции основными угрозами для межнационального мира названы уже не только религиозный экстремизм, но и проявления русофобии, неонацизма, фальсификация истории, а также целенаправленные попытки недружественных государств дестабилизировать ситуацию. Таким образом, политика в этой сфере стала частью системы обеспечения национальной безопасности.

Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич неоднократно указывал, что сохранение межконфессионального мира и согласия – важнейшее условие для успешного развития Татарстана.

Духовное и культурное соседство: две религии, одна территория

Татарстан является уникальным примером мирного сосуществования двух мировых религий – ислама и православия.

«И вербовщики, и мошенники используют манипулятивную тактику общения»

– Сегодня часть деятельности террористических ячеек, к примеру, вербовка участников, перекочевала в интернет. Как понять, что в Сети с тобой «заговорил» преступник?

– Распознать преступника в интернете – вопрос очень правильный, так как есть примеры, когда на уловки мошенников попадаются даже опытные государственные служащие, сотрудники силовых ведомств.

В связи с тем, что преступники постоянно совершенствуют свою модель поведения, используя современные ИИ-технологии, психологические приемы, нет единой формулы по выявлению преступника. Но есть признаки, по которым возможно определить, что ваш собеседник имеет противоправные цели относительно вас.

Следует обратить внимание на профиль или аккаунт собеседника. Явный признак самый простой. Если профиль создан недавно, а время обновления имени и фото исчисляется часами или днями, а не годами, на странице нет истории – фото, постов, репостов за прошлые годы – или она выглядит «однобокой» – все подписки и записи посвящены только одной теме, например религии или политике, в мессенджере аккаунт не привязан к вашей телефонной книге. Все эти признаки указывают на то, что это не просто незнакомец, а скорее всего вербовщик, ищущий исполнителей преступлений.

Вербовщики и мошенники используют схожие психологические приемы, такие как манипулятивная тактика общения:

пытаются сразу создать ощущение близости: навязчиво вежливы, чрезмерно дипломатичны, стремятся поддерживать постоянный контакт и демонстрируют желание помочь, слишком быстро переходят на личные темы без видимой причины;

давят на комплексы и страхи, внушают чувство вины или долга, вы при этом чувствуете тревогу или страх, шантажируют близкими или, наоборот, утверждают, что вы – «избранный», у вас возникает чувство превосходства над всеми. Могут запугивать или обещать легкое решение всех проблем;

внушают идеи враждебности мира вокруг. Говорят, что «кругом враги», а ваше окружение – глупое или несправедливое. Вызывают у вас желание мести, и вы начинаете замечать, что у вас формируется негативное отношение к обществу и близким;

устраивают психологическое давление и спешку, торопят с решением, не дают времени подумать, призывают к немедленным действиям, просят сделать что-то «прямо сейчас», не объясняя причин;

смело ведут разговоры о «запретном», на темы религии, политики или социальной несправедливости, часто упоминают Бога, рассуждают о добре и зле, оправдывают жестокость или агрессию, используя специфическую лексику, например «эмир», «джихад», «иншалла» и т. д.

Когда доверие установлено, начинается самое опасное. К вам обращаются с подозрительными и странными просьбами:

перевести деньги на незнакомый счет или установить приложение, прислать коды из СМС;

перейти по ссылке на неизвестный сайт или скачать подозрительный файл;

встретиться с «важным человеком» или «кругом избранных»;

выполнить задание, которое кажется странным или противозаконным: поджечь что-то, нанести надпись или просто сообщать о передвижениях людей, техники.

В такой ситуации правило для всех только одно, и неважно, это вербовщик или мошенник, – немедленно прекратить общение! Прекратить общение на любом этапе, как только закралось подозрение.

В основе большинства современных схем лежит психологический принцип постепенного вовлечения. Вербовщик никогда не предлагает совершить преступление сразу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Родителям необходимо разговаривать с детьми, учить их распознавать манипуляции»

– Какие схемы вербовки сегодня существуют? Как завлекают взрослых и чем привлекают подростков?

– Современные схемы вербовки – это хорошо продуманные многоступенчатые психологические манипуляции с элементами материальной подпитки. Они используют разные подходы для взрослых и подростков, но всегда строятся на постепенном вхождении в доверие и эксплуатации человеческих потребностей в признании, безопасности, любви или деньгах.

В основе большинства современных схем лежит психологический принцип постепенного вовлечения. Вербовщик никогда не предлагает совершить преступление сразу. Сначала идут безобидные просьбы, которые снижают бдительность и моральный барьер, – передать координаты якобы для игры, сделать фото для конкурса, оставить пакет в определенном месте. Человек значительно легче соглашается на серьезные действия, если до этого уже выполнил несколько незначительных просьб.

Для взрослых активно используются сайты знакомств и романтические ловушки.

«Подружка» или «друг» по переписке. Вербовщики создают фальшивые женские или мужские аккаунты в приложениях для знакомств, инициируют общение, используя романтический интерес, и постепенно втираются в доверие. Далее, после того как жертва выполняет просьбу, например присылает координаты объекта, контакт резко меняется. На связь выходит человек в военной форме, который угрожает расправой или шантажирует уже совершенным действием, требуя полноценного сотрудничества под угрозой ответственности или атаки на объект;

иногда играют на жалости, прося о помощи, – например, навестить раненого родственника;

обещают «решить» вопросы с банками и кредитами за выполнение заданий.

В целом методы вербовщиков схожи с алгоритмами телефонных мошенников: поиск уязвимых людей, подстройка и втирание в доверие, а затем манипуляции.

Схемы вербовки подростков построены на играх, статусе и страхе. Подростков вербуют в среде, где они чувствуют себя максимально комфортно и защищенно: игровые платформы, мессенджеры и соцсети.

Вербовщики внедряются в игровые чаты или соцсети под видом сверстников или «старших товарищей».Они вместе играют, помогают проходить уровни, дарят внутриигровые предметы, проявляют внимание, которого подростку может не хватать в реальной жизни. Затем переводят общение в закрытые чаты Telegram или Discord, создавая иллюзию принадлежности к «особому кругу избранных».

В процессе игры или общения начинают поступать легкие просьбы, например передать координаты военкомата, завода, склада, добавив их как новую «локацию» в игре. Это позволяет проверить готовность подростка и постепенно вовлечь его в более серьезные действия.

Распространена схема, когда подростка заманивают фишинговой ссылкой на поддельную страницу «Госуслуг», где сообщают, что его данные «переданы в Украину», что является тяжким преступлением. Сразу после этого раздается звонок от «сотрудников спецслужб», которые запугивают уголовной ответственностью и предлагают «решить проблему», выполнив задание, например поджечь объект. Также могут угрожать расправой над близкими в случае отказа.

Вербовка через сверстников наиболее опасный вид вербовки. Подростки сами могут становиться вербовщиками.

Также подросткам обещают легкий заработок, внутриигровую валюту или подписчиков за выполнение простых заданий. Например, просят сфотографировать экран телефона родителей или перейти по ссылке, отправить по неизвестному адресу в сети небольшую сумму.

Вербовка всегда происходит постепенно. Критически важно, чтобы родители разговаривали с детьми об этих рисках и учили их распознавать манипуляции.

Сотрудники ФСБ и МВД также пресекли деятельность нескольких организованных групп, готовивших теракты на объектах инфраструктуры Татарстана Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане предотвращены масштабные террористические атаки и деятельность законспирированных группировок

– Есть ли информация о предотвращенных терактах на территории республики? Если да, то какого плана нападения удалось предотвратить силовикам?

– Да, информация о предотвращенных терактах в Татарстане есть. В основном они касаются подготовки масштабных атак и деятельности законспирированных группировок. Но должен обратить внимание на то, что работа по предотвращению преступлений террористической направленности всегда носит конспиративный характер, и мне бы не хотелось раскрывать подробности этой деятельности спецслужб, думаю, что все хорошо понимают, что это оправданно. Приведу несколько примеров, когда силовики пресекли несколько серьезных угроз.

В январе 2026 года января в лицее «Алгоритм» села Куюки Пестречинского района ученик 7-го класса попытался отравить своих одноклассников. В школе № 37 Нижнекамска учащийся того же возраста с ножом напал на сотрудника учебного заведения. Благодаря молниеносной реакции силовых ведомств, преступления удалось предотвратить.

Сотрудники ФСБ и МВД также пресекли деятельность нескольких организованных групп, готовивших теракты на объектах инфраструктуры Татарстана.

В августе 2026 года были задержаны двое сторонников террористической группировки ИГИЛ*. Они готовили теракт на одном из объектов инфраструктуры республики. У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Помимо прямых атак, силовики пресекают деятельность пособников, которые собирают разведданные и готовят условия для диверсий.

Пресечена попытка выезда жителя Казани на территорию одного из ближневосточных государств для вступления в состав террористической организации. 25-летний мужчина вступил в контакт с представителем террористической организации, запрещенной в Российской Федерации, под воздействием которого стал разделять идеологию радикального ислама.

И это только небольшая часть предотвращенных преступлений террористической направленности в Республике Татарстан за последние годы.

Эти операции – часть комплексной системной работы по профилактике и противодействию идеологии терроризма. Помимо силовых мер, в республике ведется масштабная профилактическая работа. Только за 2025–2026 годы количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на формирование у граждан иммунитета к радикальной идеологии исчисляется десятками тысяч.

«Терроризм побеждают не только спецслужбы – его побеждает общество»

– Насколько ценна информация, полученная от жителей Татарстана? Насколько важно, чтобы сегодня обычные люди обращали внимание на подозрительных персонажей, на забытые кем-то сумки и коробки?

– Безусловно, бдительность граждан сохраняет актуальность, очень важна и помогает правоохранительным органам и силовым структурам бороться с проявлениями терроризма и предотвращать преступления террористической направленности. Кроме того, задача государственных органов таким образом организовать профилактические мероприятия, чтобы ни у кого, ни у одной социальной группы не осталось шансов не услышать и не знать, как происходят вербовки, как не попасться на манипуляции вербовщика, как определить признаки террористической деятельности, какая ответственность предусмотрена за преступления террористической направленности. Для всех групп граждан должна быть предусмотрена профилактическая агитация, в форме, адаптированной под целевую аудиторию.

Борьба с терроризмом в Татарстане официально признана общенародным делом, и это не просто лозунг, а основа всей системы профилактики в республике. Здесь работа строится на сочетании усилий государства и активной гражданской позиции каждого жителя.

Терроризм побеждают не только спецслужбы – его побеждает общество, в котором неравнодушных больше, чем равнодушных. Смысл в том, что никакие профессиональные действия силовиков не будут полностью эффективны без поддержки и бдительности граждан. Каждый житель, выбирающий мир и созидание, вносит свой вклад в общее дело защиты Отечества.

– Как поступить человеку, если он понимает, что его знакомый, родственник или друг попал под влияние вербовщиков? Куда обращаться?

– Если вы или ваши близкие столкнулись с подобной проблемой, можно воспользоваться проектом «Выход 31», который создан специально для помощи подросткам и их родителям в таких ситуациях. Его название отсылает к статье 31-й Уголовного кодекса РФ – она гарантирует освобождение от ответственности при добровольном отказе от совершения преступления. Или же необходимо напрямую обратиться в правоохранительные органе по известным телефонам.

* Верховным судом РФ группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) признана террористической организацией, ее деятельность на территории страны запрещена