Эксперт рассказала, как сделать модными элементы национальных костюмов

Чтобы национальные элементы в одежде стали модными, над ними должны серьезно потрудиться современные дизайнеры и модельеры. Это необходимо, чтобы они не смотрелись инородными. Таким мнением на Всероссийском фестивале «Традиционный костюм народов России» в Казани поделилась заведующая сектором новых поступлений, хранитель сольвычегодских эмалей Государственного Эрмитажа, доцент кафедры истории и теории искусства, кандидат искусствоведения Марина Блюмин.

«Здесь требуется не только знание истории, но и профессиональный подход художников-модельеров, мастеров, которые обладают природным чутьем композиции, чувством цвета. Мне кажется, сегодня кокошник, надетый на голову как современный аксессуар, может актуально смотреться на сцене. Насколько этот кокошник будет хорошо смотреться в качестве аксессуара на улице? Мне кажется, должно быть более профессиональное, тонкое и глубокое прочувствование элементов этнического народного костюма народов России», – отметила она.

По словам специалиста, в традиционном костюме каждого народа имеются элементы, которые могут соответствовать современным тенденциям, но важно их правильно адаптировать.