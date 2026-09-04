Жители Татарстана 6 сентября смогут увидеть сближение Луны и Марса

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Жители Татарстана 6 сентября смогут наблюдать сближение Луны и Марса. Максимально близко друг к другу небесные тела окажутся около 22:28 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Казанского федерального университета.

В этот момент Марс будет находиться в созвездии Близнецов. Его видимая звездная величина составит 1,3, поэтому планета будет достаточно яркой для наблюдения.

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал, что в Казани увидеть момент максимального сближения не получится.

Луна взойдет над городом позднее – в 22:58. Однако к этому времени Марс не успеет значительно отдалиться от естественного спутника Земли, поэтому наблюдать явление все равно будет возможно.

Увидеть Марс рядом с Луной можно будет невооруженным глазом или с помощью любительского оборудования. Без телескопа Красная планета будет выглядеть как небольшая красная точка. По словам Нефедьева, даже телескоп с объективом диаметром 10 см позволит рассмотреть Марс уже не как точку, а как планету.

Характерный красный цвет Марса связан с составом пыли, покрывающей его поверхность. В ней содержатся оксиды железа, похожие на обычную ржавчину.

С помощью шестиугольной дифракционной маски, или шестиугольной диафрагмы, можно попытаться увидеть и спутники Марса – Фобос и Деймос. В любительской и профессиональной астрономии такую диафрагму устанавливают перед объективом телескопа, чтобы подавить яркий ореол планеты.

Марс значительно ярче своих небольших и тусклых спутников, поэтому блики и рассеянный свет от диска планеты обычно полностью их затмевают. Шестиугольная диафрагма позволяет преобразовать хаотичную засветку вокруг Марса в шесть четких тонких дифракционных лучей.

При использовании такого метода Фобос или Деймос могут оказаться в темном промежутке между лучами. Как пояснил Нефедьев, это дает возможность увидеть слабый спутник на фоне темного неба, уменьшив влияние яркого света Марса.