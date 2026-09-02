«За каждым именем – история упорства»: Топилин о Доске почета в «Химграде»

В технополисе «Химград» состоялась церемония чествования работников казанских предприятий, чьи имена внесены на Электронную доску почета Республики Татарстан. Мероприятие прошло в год 20-летия «Химграда» – одного из символов промышленного и инновационного развития республики.

На церемонии присутствовали депутат Госдумы, председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин, замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Руслан Забиров, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина и руководители предприятий.

«Электронная доска почёта – это символ глубокого уважения к профессиональным достижениям жителей, стремление сохранить и приумножить славные трудовые традиции, а главное – повысить престиж человека труда. Каждый из тех, кто сегодня удостоен этой чести, – живое доказательство того, что именно из ежедневного труда складывается мощь и благополучие всего региона. За каждым именем стоит история упорства, мастерства и искренней преданности своему делу», – подчеркнул значимость трудовых заслуг работников Максим Топилин.

Именные свидетельства вручены работникам АО «Химград», ООО «ТРЭМ-Казань», АО «Казанский завод Старт», ООО «НПП Тасма», ООО «ГК Барс», ООО «Бионоватик», ООО «ИТС Металлоконструкции» и ООО «Органик парк».

2026 год, объявленный Раисом РТ Рустамом Миннихановым Годом воинской и трудовой доблести, стал важным этапом признания заслуг земляков. С 1 мая указом Раиса учреждена Электронная доска почета – проект, ставший символом уважения к профессиональным достижениям жителей.