Глава МЧС и Раис РТ открыли новый комплекс для тренировки пожарных и спасателей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава МЧС Александр Куренков и Раис РТ Рустам Минниханов открыли новый современный полигон для тренировки спасателей в селе Столбище Лаишевского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания России по обороне и безопасности Владимир Булавин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Напомним, что полигон состоит из трех частей. На его территории находится действующая пожарная часть №80. Здесь же располагается административно-бытовой комплекс с учебными классами, из которых можно сделать конференц-зал. Есть места для проживания, рассчитанные на 50 курсантов и столовая.На территории полигона расположилось и футбольное поле – здесь будут проводить различные спортивные соревнования.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Пожарные и спасатели смогут учиться на комплексах, имитирующих многоквартирный дом. Там они будут отрабатывать сценарии почти в реальных условиях. Даже двери, которые установили там, будут по-настоящему взламываться – они будут расходником и после каждой тренировки будут меняться. Подробнее о полигоне и об открытии международного салона «Комплексная безопасность» – в материале «Татар-информа».

По словам Куренкова, новый комплекс имеет большое значение для всей системы МЧС России.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Это первый в стране учебный комплекс такого масштаба. На территории центра расположены специализированные учебные площадки, каждая из которых посвящена отдельному виду аварийно-спасательных работ, а вместе они образуют единую продуманную систему подготовки. Все учебные места оборудованы современными тренажерными комплексами, которые позволяют максимально реалистично, а главное – безопасно моделировать любые чрезвычайные ситуации. Такой подход позволяет на практике отработать и закрепить навыки, которые будут применены специалистами при спасении людей в реальных условиях. Темпы и качество вашей работы, действительно, впечатляют и заслуживают глубокого уважения», – отметил глава МЧС.

В свою очередь Рустам Минниханов отметил, что Лаишевский район динамично развивается, что требует пристального внимания к вопросам безопасности. Новый полигон – предмет особой гордости для республики, поскольку позволяет не только поддерживать навыки спасателей, но и совершенствовать их. Кроме того, его наличие позволит усилить противопожарную защиту и тем самым дополнительно простимулировать развитие сельских территорий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Уверен, годы эксплуатации этого объекта будут способствовать повышению эффективности защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций, а главное – спасению человеческих жизней», – сказал Раис РТ.

Также Рустам Минниханов и Александр Куренков осмотрели новую пожарно-спасательную часть. Свыше 25 тысяч человек, проживающих в 12 населенных пунктах, смогут рассчитывать на оперативную помощь спасателей.

«Татарстан традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности. Мы развиваем систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обновляем парк техники, внедряем цифровые технологии, обучаем специалистов. Сегодняшнее событие – важное звено в этой большой системной работе», – подчеркнул Минниханов.

Далее глава МЧС России и Раис Татарстана вручили ряд ведомственных и государственных наград сотрудникам МЧС и строителям, а затем в сопровождении советника министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Даниила Мартынова осмотрели учебно-тренировочный комплекс, а также гараж техники, учебные классы и комнаты отдыха дежурных смен новой ПСЧ-80. Гостям также представили макет полигона, который, по примеру Татарстана, в 2028 году планируют построить в Красноярском крае.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Комплекс построен за 250 дней и рассчитан на подготовку 3,5 тысяч специалистов ежегодно. Интерес к сотрудничеству проявляют и другие страны. Уже поступили заявки на обучение из Малайзии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.