Путин поблагодарил муниципалитеты, установившие стелы «Город трудовой доблести»
Президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» выразил благодарность 50 муниципалитетам, установившим стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в Великую Победу, роль в истории России», – заметил глава государства.
По словам Путина, осуществленная во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом установка стел «Город трудовой доблести и благоустройство прилегающей территории были проведены «достойно и с уважением к подвигу героев трудового фронта».
«Часто это, повторю, были как раз подростки. Их истории должны найти свое место в региональных краеведческих музеях, которые должны быть насыщены информацией о земляках – тружениках тыла и о фронтовиках, ветеранах локальных конфликтов, о бойцах специальной военной операции», – добавил Президент РФ.
В Татарстане городами трудовой доблести признаны Казань и Зеленодольск, там тоже установлены соответствующие стелы.