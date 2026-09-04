Путин поблагодарил муниципалитеты, установившие стелы «Город трудовой доблести»

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Президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» выразил благодарность 50 муниципалитетам, установившим стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов знали, почитали их колоссальный вклад в Великую Победу, роль в истории России», – заметил глава государства.

По словам Путина, осуществленная во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом установка стел «Город трудовой доблести и благоустройство прилегающей территории были проведены «достойно и с уважением к подвигу героев трудового фронта».

«Часто это, повторю, были как раз подростки. Их истории должны найти свое место в региональных краеведческих музеях, которые должны быть насыщены информацией о земляках – тружениках тыла и о фронтовиках, ветеранах локальных конфликтов, о бойцах специальной военной операции», – добавил Президент РФ.

В Татарстане городами трудовой доблести признаны Казань и Зеленодольск, там тоже установлены соответствующие стелы.