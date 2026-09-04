Ольга Павлова: антитеррористическую грамотность дети должны знать как ПДД

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За первое полугодие 2026 года число несовершеннолетних, причастных к террористическим преступлениям, выросло на 52%. Такие данные МВД озвучила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова‑Белова.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, комментируя статистику, отметила: тревожит не только динамика, но и сам факт целенаправленного вовлечения детей в преступления.

По ее словам, взрослые целенаправленно пользуются доверчивостью подростков, играют на их желании заработать или почувствовать себя частью чего-то значимого и «закрытого». И в этой ситуации одной профилактики недостаточно: нужен предметный межведомственный разбор каждого случая.

«Нужно глубоко анализировать контекст: возраст ребёнка, обстановку в семье, конкретные обстоятельства вовлечения, а также – были ли раньше тревожные сигналы и на каком этапе их можно было заметить и среагировать», – отмечает Ольга Павлова.

Эксперт уверена, что простое ужесточение наказаний не решит проблему. Ключевой шаг – сформировать у детей чёткое понимание последствий: что стоит за «лёгким заработком» и чем может обернуться любопытство.

Антитеррористическая грамотность сегодня должна стать такой же базовой, как знание ПДД и правил интернет‑безопасности. Особая роль в данной ситуации возлагается на родителей. Они должны действовать проактивно. Устаревшее правило «не разговаривай с незнакомцами на улице» уже не спасает: угроза все чаще приходит через телефон ребенка, говорит Павлова.

«Задача родителей – научить ребёнка распознавать манипуляции в сети, никогда не выполнять чужие задания из чатов и не вестись на лёгкие деньги», – подчёркивает Ольга Павлова.

Не менее важна, по её мнению, и профессиональная оценка правоохранительных органов: уголовные дела раскрывают реальные схемы вербовки. Этот опыт поможет системе образования и профилактики точнее выявлять уязвимые места и выстраивать адресную работу.

«Показателем эффективной работы должна стать не статистика раскрытых преступлений с участием подростков, а число случаев, которые удалось предотвратить до того, как ребёнок сделал шаг, способный сломать ему жизнь», – резюмировала Ольга Павлова.